Exjugador del Barcelona reaparece para desmentir los rumores de su supuesta muerte

Eric Abidal (derecha) pasó a la parte gerencial tras retirarsen del fútbol. (JOSEP LAGO/AFP)

Eric Abidal, exjugador francés del FC Barcelona, apareció en sus redes sociales para desmentir un rumor que sorprendió a muchos el cual decía que supuestamente había fallecido.

El galo es el actual Director Deportivo del Al Wasl de Emiratos Árabes y, ante las versiones que se hicieron fuertes en redes sociales, salió a decir que no crean todo lo que dicen en Internet.

Una gran cantidad de perfiles en la red social X (antes conocida como Twitter) publicaron una foto en blanco y negro del ex culé con el mensaje: “El ex defensa del Barcelona y de la selección francesa Eric Abidal ha muerto por complicaciones de un reciente segundo trasplante de hígado debido a su larga batalla contra el cáncer de hígado, anunció su familia”.

Eric Abidal fue figura del Barcelona. (CESAR RANGEL)

LEA MÁS: Números de Marcos Escoe en su debut lo retrataron más allá del infantil error que cometió

Luego de que el asunto se hiciera viral, fue cuando Eric tomó acciones para acabar con el asunto.

“Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es clave. Hay una familia y mis hijos detrás. Para ser claros, estoy bien, estoy vivo y saludable. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa”, destacó.

LEA MÁS: Periodista asegura que Wálter Centeno habría tirado frase muy ofensiva contra Cartaginés

Eric Abidal publicó esta historia para desmentir los rumores de su muerte. (Captura Pantalla/Captura pantalla)

Las habladurías salieron luego de que en el 2011 Abidal recibió un trasplante de hígado que lo tuvo dos años lejos de las canchas, volvió en el 2013, pero en el 2014 dijo adiós al fútbol como jugador.

LEA MÁS: Cáncer testicular ha golpeado al fútbol de todo el mundo