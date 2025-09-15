Periodista asegura que Wálter Centeno habría tirado frase muy ofensiva contra Cartaginés

Wálter Centeno habría tirado frase ofensiva contra Cartaginés tras la derrota de San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Tras la derrota de San Carlos ante Cartaginés, Wálter Centeno mostró su molestia y, luego de la conferencia de prensa, habría lanzado una frase ofensiva contra los brumosos, según reveló el experimentado relator Rodolfo Méndez en Columbia Deportiva.

“Victoria bien manejada por Andrés Carevic, hay que saber jugar, hay que saber trabajar, hay que saber llevar el partido porque los partidos se ganan con goles, no se ganan con romanticismo, como lo es don Wálter Centeno.

“Que ayer, yo no sé si en broma y en serio me decía: ‘ahí van a seguir, por eso han ganado solo un campeonato en 80 años, porque son mediocres’”, expresó el comunicador.

Según contó Méndez, al salir de la conferencia, Paté le preguntó si estaba contento con el triunfo, y al responderle que sí, fue entonces cuando lanzó la frase, haciendo referencia a la forma en que Cartaginés ganó.

El equipo blanquiazul se impuso con un marcador de 2-0 en un encuentro que dominaron. Los brumosos se encuentran de primeros en la tabla del Apertura 2025.