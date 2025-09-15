Deportes

Periodista asegura que Wálter Centeno habría tirado frase muy ofensiva contra Cartaginés

Wálter Centeno no se guardó nada tras el triunfo de Cartaginés sobre San Carlos y sus palabras generaron polémica

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
18/08/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Sport Herediano, en partido de la jornada 6 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2024. Walter Centeno no logró la química esperada con el Team y fue cesado de su cargo como entrenador luego de la derrota ante los brumosos. Foto: Rafael Pacheco Granados
Wálter Centeno habría tirado frase ofensiva contra Cartaginés tras la derrota de San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Tras la derrota de San Carlos ante Cartaginés, Wálter Centeno mostró su molestia y, luego de la conferencia de prensa, habría lanzado una frase ofensiva contra los brumosos, según reveló el experimentado relator Rodolfo Méndez en Columbia Deportiva.

LEA MÁS: (Video) Vea el incómodo intercambio entre Paté Centeno y una periodista en conferencia de prensa

“Victoria bien manejada por Andrés Carevic, hay que saber jugar, hay que saber trabajar, hay que saber llevar el partido porque los partidos se ganan con goles, no se ganan con romanticismo, como lo es don Wálter Centeno.

“Que ayer, yo no sé si en broma y en serio me decía: ‘ahí van a seguir, por eso han ganado solo un campeonato en 80 años, porque son mediocres’”, expresó el comunicador.

LEA MÁS: Supuesta infidelidad de Marvin Loría hizo eco a nivel internacional y esto dicen del jugador de Saprissa

Según contó Méndez, al salir de la conferencia, Paté le preguntó si estaba contento con el triunfo, y al responderle que sí, fue entonces cuando lanzó la frase, haciendo referencia a la forma en que Cartaginés ganó.

El equipo blanquiazul se impuso con un marcador de 2-0 en un encuentro que dominaron. Los brumosos se encuentran de primeros en la tabla del Apertura 2025.

Rodolfo Méndez comentó lo dicho por Wálter Centeno en Columbia Deportiva.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Wálter CentenoEl PatéSan CarlosCartaginés
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.