Exjugador del Saprissa y Cartaginés reveló ser víctima de un “secuestro virtual” y narró su dura experiencia

Un exjugador del Saprissa y Cartaginés afirmó ser víctima de una estafa, bajo la modalidad de “secuestro virtual” y contó su experiencia en redes sociales, con el fin de alertar a la población.

Se trata del delantero Andy Reyes, quien en la actualidad juega para la Asociación Deportiva Ramonense, emblemático club que actualmente está en Linafa.

Andy aseguró que no quería hacer pública la situación, pero prefirió contar lo ocurrido, a fin de que otras personas eviten pasar por la misma situación.

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Andy Reyes (izquierda) vivió una dura experiencia con su familia y compartió su testimonio, para alertar a la población. Foto: Ascenso total. (Ascenso Total/Ascenso Total)

El relato de Andy Reyes

Esto fue lo que contó el jugador en sus redes sociales:

“En realidad, nunca estuvo en nuestros planes hacer pública una experiencia tan personal y difícil. Sin embargo, después de lo sucedido, sentimos que es necesario hacerlo. Quizás contar nuestra historia pueda evitar que otras personas o familias pasen por lo mismo.

“Fuimos víctimas de una modalidad de estafa conocida como secuestro virtual.

“Todo ocurrió mediante llamadas telefónicas. Los delincuentes nos mantenían a ambos al teléfono, pero con historias diferentes: a mí me amenazaban e intimidaban, mientras que a mi esposa le hacían creer que yo estaba secuestrado. Incluso utilizaron fotografías para hacerle pensar que realmente me tenían retenido.

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“Mientras ella vivía la desesperación de creer que estaba en peligro, yo estaba bajo amenazas y presión psicológica. Nos manipularon de tal manera que no tuvimos oportunidad de detenernos a pensar con claridad ni de comprobar lo que realmente estaba sucediendo.

El exjugador del Saprissa juega en Ramonense. Foto: Instagram Andy Reyes. (Foto: Instagram Andy Reyes./Foto: Instagram Andy Reyes.)

“Al final, todo era un engaño. Nunca existió un secuestro. Sin embargo, producto de esta estafa, entregamos una suma importante de dinero y vivimos una experiencia muy dura emocionalmente.

“Compartimos esto porque muchas veces pensamos que estas situaciones les pasan a otras personas, que nosotros sabríamos cómo reaccionar o que jamás caeríamos en algo así. Pero cuando te hacen creer que la vida de alguien que amas está en peligro, el miedo y la desesperación pueden nublar por completo tu capacidad de actuar.

“Por favor, tengan mucho cuidado.

“Si reciben una llamada de este tipo, intenten cortar la comunicación, contacten directamente a sus familiares por otros medios y alerten inmediatamente a las autoridades.

“No queríamos hacer pública esta situación, pero hoy sentimos que guardar silencio tampoco es una opción. Si nuestra experiencia sirve para alertar a una sola familia y evitar que pase por lo mismo, habrá valido la pena compartirla”.