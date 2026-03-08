Exjugador morado va de estelar con el Herediano, ¿Cómo lo recibirá el Ricardo Saprissa?

Herediano es el líder indiscutible del torneo y busca mantener o aumentar la ventaja con respecto al Saprissa a partir de las 5 de la tarde en la Cueva.

Randall Leal vuelve al Saprissa pero vestido de rojiamarillo (PRENSA CH/Prensa CHS)

Los dirigidos por José Giacone van a la cancha con lo mejor que tienen, incluido Randall Leal, quien fue figura en el pasado de los de Tibás y fue pretendido por el Monstruo para este semestre, pero al final su destino fue Heredia.

Dany Carvajal, Keyner Brown, Allan Cruz, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Ronaldo Araya, Elias Aguilar y Marcel Hernández se unen al exmorado Leal en la alineación para el duelo.