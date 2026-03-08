Deportes

Exjugador morado va de estelar con el Herediano, ¿Cómo lo recibirá el Ricardo Saprissa?

Randall Leal va de titular en su vuelta a la Cueva ahora con la camisa del Herediano

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Herediano es el líder indiscutible del torneo y busca mantener o aumentar la ventaja con respecto al Saprissa a partir de las 5 de la tarde en la Cueva.

Guadalupe vs Herediano foto Fotografías: Prensa CHS
Randall Leal vuelve al Saprissa pero vestido de rojiamarillo (PRENSA CH/Prensa CHS)

Los dirigidos por José Giacone van a la cancha con lo mejor que tienen, incluido Randall Leal, quien fue figura en el pasado de los de Tibás y fue pretendido por el Monstruo para este semestre, pero al final su destino fue Heredia.

LEA MÁS: La Liga aterriza en Los Ángeles con tres bajas sensibles y una confesión de Celso Borges

Dany Carvajal, Keyner Brown, Allan Cruz, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Ronaldo Araya, Elias Aguilar y Marcel Hernández se unen al exmorado Leal en la alineación para el duelo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Randall LealHeredianoSaprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.