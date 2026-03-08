La Liga aterriza en Los Ángeles con tres bajas sensibles y una confesión de Celso Borges

Alajuelense dejó atrás la celebración por la victoria 0-2 ante San Carlos y emprendió su viaje rumbo a Estados Unidos, donde afrontará su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 frente a Los Ángeles FC.

Este domingo, los leones se desplazaron a la ciudad norteamericana, en el inicio de una serie clave para los rojinegros en el plano internacional.

Los tricampeones centroamericanos viajaron con la motivación al tope, luego de dejarse los tres puntos ante Cartaginés y contra los toros y confían en que harán un papel digno, ante el equipo angelino.

LEA MÁS: Jugadores de Alajuelense cuentan qué pasó dentro del camerino para levantar en el torneo

Para este primer juego, en la Liga no contarán con Malcom Pilone, Kenneth Vargas y Jeison Lucumí, por lesiones. Recordemos que Pilone y Huevito se lesionaron el sábado, en el juego que se llevó a cabo en el estadio Carlos Ugalde.

Alajuelense viajó este domingo a Los Ángeles, para su debut en la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: Instagram Alajuelense. ( Foto: Instagram Alajuelense. /Foto: Instagram Alajuelense.)

El partido entre Alajuelense y Los Ángeles FC será este martes, 10 de marzo, a las 9 de la noche, hora tica, en el Banc of California Stadium.

La agenda. El técnico Óscar Ramírez tendrá la conferencia de prensa previo al juego, el lunes a las 6:30 p.m. hora tica y a las 7 p.m. los jugadores harán el reconocimiento de cancha.

Resultados que motivan

El capitán rojinegro Celso Borges reconoció que el club no ha pasado por un buen momento y que en instantes de presión logran sacar la casta.

“Ese tiene que ser el factor en común, siempre, en todos los juegos, y es verdad que los ticos, como sociedad, ante mayores retos tendemos a poner una marcha más, algo que no debería ser.

“Pero culturalmente nos ha pasado, así que no dudo de que haremos un buen partido y podemos ir a competir bien”, expresó.

El gerente deportivo de los liguistas, Carlos Vela, se mostró optimista ante los últimos resultados conseguidos y confirmó que el club se encuentra bien a nivel interno.

LEA MÁS: Kenneth Vargas confirma las peores noticias en la previa del debut de Alajuelense en Concacaf

Alajuelense derrotó a San Carlos, el sábado en el estadio Carlos Ugalde. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Es claro en que la victoria (contra San Carlos) nos ayuda en lo anímico, a tener confianza; aun cuando de puertas hacia adentro el equipo ha estado firme y sólido en nuestros pensamientos.

“Y reforzarlo con los resultados siempre ayuda. Creo que estamos bien, la victoria nos agarra en un buen momento del semestre y vamos con mucha confianza, a tratar de hacer un buen partido”, añadió.