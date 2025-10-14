Exministra de Deportes explota contra el cambio del nombre del Estadio Nacional

Estadio Nacional cambia de nombre por primera vez en su historia. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Giselle Goyenaga, exministra de Deportes, explotó contra la decisión de cambiar de nombre el Estadio Nacional.

Este lunes, la administración del Estadio Nacional anunció que firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para administrar el recinto deportivo por tres años y ahora pasará a llamarse INS Estadio.

Quien fuera la jerarca del ministerio durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) publicó en su perfil de Facebook un comentario, en el cual cuestionó el acuerdo comercial.

LEA MÁS: El Estadio Nacional cambió de nombre y así se llamará a partir de ahora

Lo que opinó Giselle Goyenaga del Estadio Nacional

“Horror de los errores. Se evidencia una vez más la incapacidad de una institución para manejar una instalación de primer mundo.

Giselle Goyenaga, exministra de Deporte arremetió con todo al cambio de nombre del estadio Nacional. Archivo. (Abelardo Fonseca)

“De acuerdo, se ocupan patrocinadores, pero debió mantener el nombre de Estadio Nacional. Pero bueno, desde hace 15 años no querían privatizarlo, pero ahora los mismos lo privatizaron.

LEA MÁS: Costa Rica vs Nicaragua: hora, canal y todos los detalles del partido de este lunes 13 de octubre

“Es normal privatizar, pero debieron mantener el nombre y luego adelante o atrás la palabra INS”.