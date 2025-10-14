Deportes

Exministra de Deportes explota contra el cambio del nombre del Estadio Nacional

Una exministra de Deportes no está de acuerdo con el cambio de nombre del estadio Nacional

Por Yenci Aguilar Arroyo
Estadio Nacional cambia de nombre por primera vez en su historia. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Giselle Goyenaga, exministra de Deportes, explotó contra la decisión de cambiar de nombre el Estadio Nacional.

Este lunes, la administración del Estadio Nacional anunció que firmó un convenio con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para administrar el recinto deportivo por tres años y ahora pasará a llamarse INS Estadio.

Quien fuera la jerarca del ministerio durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) publicó en su perfil de Facebook un comentario, en el cual cuestionó el acuerdo comercial.

Lo que opinó Giselle Goyenaga del Estadio Nacional

“Horror de los errores. Se evidencia una vez más la incapacidad de una institución para manejar una instalación de primer mundo.

Giselle Goyenaga, exministra de Deporte arremetió con todo al cambio de nombre del estadio Nacional. Archivo. (Abelardo Fonseca)

“De acuerdo, se ocupan patrocinadores, pero debió mantener el nombre de Estadio Nacional. Pero bueno, desde hace 15 años no querían privatizarlo, pero ahora los mismos lo privatizaron.

“Es normal privatizar, pero debieron mantener el nombre y luego adelante o atrás la palabra INS”.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

