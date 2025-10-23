Exnadadora Marcela Cuesta habla luego de que Francisco Rivas fuera suspendido por denuncias de acoso

La exnadadora Marcela Cuesta se refirió a la sanción que recibió el entrenador Francisco Rivas. José Cordero. (Jose Cordero)

Marcela Cuesta, una de las exnadadoras que acusó al entrenador Francisco Rivas, por aparentes agresiones reaccionó a la suspensión que recibió Rivas de parte de la Unidad de Integridad Acuática (AQIU).

Este jueves, la Federación de Deportes Acuáticos dio a conocer que el entrenador costarricense fue suspendido de manera provisional por la AQIU, organización que investiga las denuncias por supuesto acoso y abuso hacia exdeportistas.

Cuesta es una de las exdeportistas que denunció a Rivas, en el programa “Interferencia”, de radio Universidad y esto escribió en su perfil de Facebook.

“Todo momento llega… Confiamos en que las autoridades costarricenses ahora sí van a actuar en protección del deporte y de todas las generaciones nuevas.

“Esto es un proceso que ha costado casi 1 año y confío plenamente en que tanto dolor y tanta maldad va a ser castigado”.

Francisco Rivas fue suspendido por una organización internacional, por aparentes agresiones. Eduardo Vega. (Fotos Eduardo Vega. /Fotos Eduardo Vega.)

Francisco Rivas es suspendido por una organizacón internacional

La AQIU es un ente que forma parte de la Federación Mundial de Natación y comenzó una investigación contra Rivas, luego de que Cuesta, junto a Claudia Poll y Manuel Rojas Girald expusieran aparentes malos tratos de Rivas. Las declaraciones las hicieron al programa Interferencia, de Radio Universidad a mediados de julio.

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos dio a conocer la resolución de AQIU.

“Ha iniciado una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso a atletas por parte del entrenador costarricense, Sr. Francisco Rivas Espinoza. Esta decisión se ha tomado para salvaguardar la confianza pública en la integridad de los deportes acuáticos y proteger el bienestar de quienes participan en este deporte.

“Durante la suspensión provisional, el Sr. Rivas Espinoza no podrá ocupar ningún cargo, incluido el de entrenador, en World Aquatics, ninguna Organización Continental de World Aquatics ni ninguna Federación Miembro de World Aquatics, incluidos clubes afiliados u organismos reconocidos.

Claudia Poll, quien consiguió la medalla de oro en las olimpiadas de Atlanta 1996 fue una de las exdeportistas que denunció a Francisco Rivas. Archivo. (JUNJI KUROKAWA/AP)

“La suspensión provisional también le impedirá participar en cualquier actividad y/o evento relacionado con el agua en nombre de estas organizaciones, así como participar o asistir, a cualquier título, en cualquier competición acuática”.