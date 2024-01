Expertos debaten si el sustituto de Michaell Chirinos en Saprissa debe ser nacional o extranjero

La salida de Michaell Chirinos del Saprissa sorprendió a los aficionados morados. (Jose Cordero)

Con la sorpresiva salida de Michaell Chirinos del Deportivo Saprissa, horas después surgió una duda entre los aficionados morados sobre qué debe pasar con la plaza que dejó el catracho para el próximo torneo.

Es por eso que les consultamos a un reconocido periodista deportivo y a un técnico que siguen el día a día de la S para conocer qué decisión debería tomar el director deportivo morado, Sergio Gila, y el cuerpo técnico comandado por Vladimir Quesada, para suplir esa ausencia.

Diego Obando, periodista de Multimedios y presentador del programa Fútbol Al Día, detalló que el equipo tibaseño sí debe contratar a alguien, sobre todo en la posición que dejó el catracho.

“Saprissa sí debería contratar a un jugador, principalmente en la zona que estuvo Chirinos. Este semestre lo más importante que se jugará será el torneo nacional, ya que el recorrido para ganar la Concacaf Champions Cup es muy difícil de superar, pero Saprissa siempre es competitivo y es necesario llenar esa plaza”, explicó.

En lo que el comunicador dudó por un momento es si el jugador debería ser extranjero o tico, pero finalmente se decidió por uno nacional por dos razones.

LEA MÁS: Saprissa anuncia una sorpresiva salida

“No sé si deba ser un extranjero el que la deba ocupar, pero me parece mejor que la ocupara un jugador costarricense para así guardarse la plaza de foráneo, porque se evitarían gastar mucho dinero pagando un salario alto y así darle una oportunidad a un joven de la cantera”,

Kenneth Barrantes, técnico de Quepos Cambute en la Liga de Ascenso, coincide con Obando con respecto a que la directiva tibaseña debe correr antes del cierre de mercado, sobre todo por las pocas opciones que tendrían.

“Siempre que sale un jugador de un equipo, debería ser reforzado, me parece que con la salida de Chirinos, Saprissa tiene que llenar esa vacante en la misma posición que dejó. El más indicado sería un jugador extranjero porque nacionales no hay disponibles, ya que muchos ya están en otros equipos con contratos vigentes y el mercado de fichajes está rudo.

“Saprissa deberá buscar un jugador con un perfil similar al que dejó Chirinos o hasta mejor para que el equipo no sienta la baja, a pesar de que Saprissa tiene una planilla bastante competitiva, no debería dejar el espacio libre”, sentenció.

La directiva morada tendrá la última palabra para definir los pasos a seguir.

¿Chirinos al Olimpia?

Hablando de Chirinos, el jugador a su llegada a Honduras conversó con el medio deportivo Diez y aclaró si Olimpia pinta como opción para que lo contraten.

“Vamos a esperar, ahorita que llegue, voy a hablar con mi representante y vamos a ver qué es lo que me dice y lo que puede haber a futuro. Yo soy de la casa, nací ahí. El equipo que más amo es Olimpia, lo saben todos, vamos a ver qué pasa, todavía no he hablado con nadie, vamos a esperar”, explicó.