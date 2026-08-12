Expresidente del Herediano habló abiertamente del verdadero ligamen de Scott Brannon con el club

Juan Carlos Retana fue enfático que Scott Brannon nunca fue miembro de la junta directiva del Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Retana, expresidente del Herediano entre el 2018 y el 2023, habló de manera directa y sin tapujos sobre la polémica del empresario estadounide Scott Brannon y el ligamen que tendría con la institución.

En una publicación en su perfil de Facebook, el exdirigente afirmó que tiene pruebas para demostrar que el norteamérica nunca formó parte de la junta directiva florense ni tuvo una relación más allá de la de amistad con los socios del club.

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“He procurado mantenerme al margen de la situación del señor Scott Brannon. Pero cuando se pretende utilizar un asunto personal para cuestionar la honestidad o la institucionalidad de Fuerza Herediana, considero mi deber pronunciarme.

“Como presidente de Fuerza Herediana entre 2018 y 2023, doy fe de que, en la documentación societaria y legal que conocí durante mi gestión, el señor Brannon no figuró como accionista, miembro de junta directiva ni administrador de la sociedad. Tampoco fue asistente regular a sus sesiones. A mí me fue presentado como amigo de algunos directivos y exdirectivos”, destacó.

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Retana lamenta la situación que atraviesa Brannon a nivel personal, pero fue enfático en que eso no puede revolverse con el Team.

“Lamento la situación que atraviesa, pero las responsabilidades personales no pueden trasladarse irresponsablemente a una institución.

“Fuerza Herediana y el Club Sport Herediano tienen una historia, un nombre y una institucionalidad que merecen respeto.

“Fui presidente, conozco la institución y no guardaré silencio cuando se pretenda mancillar injustamente su nombre. Al Herediano se le respeta.”, finalizó.

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