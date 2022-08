Extécnico de Keylor Navas rompe el silencio y habla de la presión en el camerino del PSG

A Mauricio Pochettino le cobraron no ganar la Champions y quedar eliminado apenas en octavos de final. (JAVIER SORIANO/AFP)

Mauricio Pochettino, el extécnico del PSG y antiguo jefe de Keylor Navas, rompió el silencio y habló por primera vez después de su salida del club parisino.

El entrenador argentino habló largo y tendido con el medio de su país, Infobae y confesó la presión que se vive en el PSG por ganar la Champions, algo que se ha convertido en una obsesión para los dueños del club.

[ Se rumora una posible llegada de Keylor Navas a importante equipo español ]

“Todo está centrado en la Champions y a veces eso distrae un poco y esa exigencia parece que sólo existe en la previa de Champions y en las demás competiciones se da como que la superioridad del PSG, que en los últimos diez años la ha demostrado y la tiene, es como que no haría falta exigirse mucho. Ni por parte externa y a veces, ni por parte interna es fácil lograr esa motivación”, aseguró Pochettino.

“La expectativa es la Champions, la Champions y la Champions. La obsesión es la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions es sinónimo de fracaso, pero eso no para nosotros. Creo que hemos hecho un trabajo en el que hemos sido honestos, hemos trabajado lo que más pudimos y tuvimos esa desgracia de los últimos minutos contra el Madrid”, agregió.

Pochettino alternó la portería entre Keylor Navas y Donnarumma, pero en los partidos bravos se inclinó por el italiano. (FRANCK FIFE/AFP)

Pochettino cree que se le dio muy poca importancia a lo que logró al mando del club por centrarse solo en la Champions.

“En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions”, explicó.

[ Keylor Navas: “Todavía tengo dos años de contrato, vamos a continuar” ]

Hubo falta

Pochettino habló del segundo tiempo de pesadilla que vivió ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions pasada, partido en el que iba ganando 1-0 (2-0 en el global) y en menos de 20 minutos les clavaron tres goles y quedaron eliminados, muchos aseguran que esa mejenga le terminó costando el puesto.

El primer gol fue un fallo de Gianluigi Donnarumma, portero titular esa mejenga por encima de Keylor Navas.

Pochettino insiste en que Benzema le hizo falta a Donnaruma. Tomada de Yahoo deportes

“Yo creo que hay circunstancias en el fútbol que suceden, que pasan y que no se pueden controlar. Creo que la falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la eliminación del Madrid, pero eso fue un detonante que le dio mucha creencia al Real Madrid, una energía diferente en su cancha y lógicamente nosotros cometimos algún tipo de error, pero esto es fútbol y no tiene que pasar más allá de lo que es un análisis futbolístico”, comentó el argentino.

Pochettino negó que Kylian Mbappé sea el que manda en el PSG y su salida se deba al atacante francés.

“Lo que creo es que PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian y también en eso estoy de acuerdo. Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad y creo que el PSG, teniendo todos los recursos para hacerlo, lo ha convencido para quedarse. Pero tampoco creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club”.