Wálter Chévez describe cómo a punta de esfuerzo cumplió su mayor sueño en Liberia

Wálter Chévez promete que seguirá defendiendo al Municipal Liberia en la gerencia como lo hizo en la cancha. Foto: Prensa Liberia.

Wálter Chévez ha vivido los últimos seis meses en una montaña rusa de emociones en el Municipal Liberia. Pasó de colgar los tacos como futbolista a anunciar que, en las próximas semanas, asumirá la gerencia general de equipo de sus amores.

A pocas semanas de tomar el puesto que dejará Felipe Eusse, oficialmente a final del Clausura 2024, Chévez conversó con La Teja, contó cómo le tomó varios años para prepararse y afirmó que se debe trabajar muy duro para cumplir los sueños.

El sueño de chamaco de algún día dirigir a los Coyotes, le empezó a dar forma en el 2022, cuando aún estaba en la Liga de Ascenso.

“Fue el día que me senté con Felipe Eusse a negociar mi contrato como jugador, le dije que también quería un cargo administrativo, pero en ese momento no se podía, entonces me ofreció ser entrenador en liga menor y eso me gustó”, relató.

Conforme pasaba el tiempo, la palabra retiro se acercaba; Chévez lo tomó con tranquilidad y la breteada en las ligas menores le ayudó a definir su camino en el futuro.

“Cuando un jugador piensa en un retiro, lo primero que se le viene a la mente es ser entrenador, pero yo siempre pensé en lo administrativo, porque tuve el pensamiento que al fútbol de Costa Rica también se le puede cambiar en lo administrativo.

“Sabía que no solo mi trayectoria como futbolista me iba a ayudar para estar en el puesto, por eso me preparé académicamente. Empecé con administración, saqué la licencia de entrenador y obtuve gestión deportiva avalada por la Universidad de Costa Rica y la FIFA”, amplió.

La temporada Apertura 2023 fue la última que jugó Wálter Chévez como jugador de Liberia. Foto: Prensa Liberia.

A finales de noviembre del 2023 colgó los tacos en el último partido de los liberianos, en el Apertura 2023 ante San Carlos. Ese día jugó 30 minutos en el Edgardo Baltodano, pese que perdieron 1-0, salió de cambio en medio de aplausos y se tomó cuatro días de vacaciones para asumir su nuevo un rol.

“Cuando me retiré como futbolista, pasé de entrenador a coordinador de ligas menores, al tener el conocimiento del departamento, la adaptación a coordinar fue sencilla, eso me ayudó a empaparme más en la parte administrativa con ayuda de varios compañeros”, contó.

Siguió fuerte con los estudios, hasta que a finales de febrero de este año Felipe le contó que lo tenía como uno de sus candidatos para sustituirlo, días después le informó que el puesto era de él.

Gran apoyo

En medio de la felicidad, le agradeció a Felipe porque fue su maestro durante este tiempo.

“La mayor enseñanza que he tenido en lo administrativo fue convivir con Felipe Eusse; ha sido uno de los mejores gerentes generales que he tenido en mi carrera, es una persona que sabe de todo y los objetivos se deben planificar desde mucho tiempo atrás.

“Coincidí con su forma de pensar, trabajar y eso me fascinó. Cuando él me comunicó la noticia que asumiría el puesto me sentí muy halagado y tuve sentimientos encontrados porque como aficionado me dolió que él se fuera”, detalló.

Humildad ante todo

Wálter tomó las palabras de su madre Jeannette como su base de trabajo, seguirá la línea que trazó Felipe, pero estampará su estilo para mejorarlo.

“Agarré el consejo de mi mamá, quien fue la primera que se dio cuenta que conseguí el puesto. Sus primeras palabras fueron que estaba orgullosa de mí y que siempre debo mantener la humildad que me ha caracterizado. Más allá del puesto que tenga y todo lo que logre, debo seguir siendo humilde y trabajador”, comentó.

Uno de los pilares que tendrá su gestión es reforzar el sentido de pertenencia con los aficionados, que el ADN de Liberia se vea en cada rincón del estadio y le infle el pecho de orgullo a los aficionados.

“Nací a 150 metros del estadio Edgardo Baltodano, crecí en la escuela de Moracia, que está a 200 metros del estadio; mi familia y amigos viven en Liberia. El cariño que le tengo al pueblo y al equipo es fuerte, eso se verá reflejado en el trabajo que hago día a día. Le agradezco a la gente que me ha dado su apoyo, porque saben que por la institución voy a luchar por lo mejor”, indicó.

¿Se traerá a Gamboa?

Cuando Cristian Gamboa anunció en agosto del 2023 que se retiraba de la Selección de Costa Rica, se puso como sueño terminar sus dias como futbolista con el Municipal Liberia. Le preguntamos a Wálter si en medio del saludo que le envió el legionario por el nuevo puesto, le tiró si mantiene la idea de retirarse en la pampa y nos respondió que todo se verá a su debido tiempo.

“Todavía no, pero esperemos en Dios, uno nunca sabe, que mañana tengamos la posibilidad que regrese. Es un liberiano más, ama estos colores y sé que los quiere mucho”, finalizó.

Por lo que sí luchará a mediano plazo es el sueño que se propuso, que pondrá al club en los ojos de todos.

“Espero ver un partido del Municipal Liberia completamente de amarillo, con cinco a seis jugadores nacidos en la zona”, finalizó.

Lo único que está pendiente es su partido de despedida; por el momento, no hay fecha definida, ya que se suspendió en febrero para no irrespetar la veda de las elecciones municipales, pero todo llegará a su tiempo.