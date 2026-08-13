Fabrizio Romano revela interés de futbolista costarricense en liga top de Europa

Jeyland Mitchell podría irse al fútbol francés según el periodista Fabrizio Romano. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Fabrizio Romano, afamado periodista italiano, especialista en el mercado de fichajes, publicó este jueves que el defensor costarricense Jeyland Mitchell podría cambiar pronto de equipo rumbo a una liga top en Europa.

El reportero publicó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que el Racing Club de Estrasburgo de la primera división de Francia está interesado en el zaguero nacional.

“Strasbourg presentó hoy su primera oferta al Sturm Graz por Jeyland Mitchell. Entiendo que la propuesta es de 5 millones de euros. Los términos personales ya están acordados con el internacional de Costa Rica. Las negociaciones continúan”, indicó.

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El club austriaco en el que milita Jeyland compró la ficha del tico al Feyenoord de Países Bajos en junio del 2026 por tres millones de euros, por lo que de venderlo en cinco, le estarían sacando una ganancia incluso.

🚨🔵⚪️ RC Strasbourg presented their first bid at Sturm Graz for Jeyland Mitchell today.



Understand the proposal is worth €5m.



Personal terms already agreed with Costa Rica international. Negotiations ongoing. pic.twitter.com/Fj0xeDq12h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Mitchell tiene un contrato a largo plazo con su actual club, en el que ha sido titular y tenido una participación destacada tanto en el torneo nacional como en la fase previa de la Champions League europea.

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De darse la opción, sería el tercer club europeo que pone dinero por Jeyland, tras llegar al viejo continente hace dos años proveniente de Alajuelense.

Los manudos también podrían verse beneficiados por esa venta, pues se había reportado por diversos medios que tras la venta de Mitchell al Sturm Graz, en el León podrían recibir más dinero si el jugador era vendido nuevamente.