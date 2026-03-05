Fallece Rafael del Castillo, figura del Mundial de México 86 y participante de polémico caso en el fútbol

El mundo del deporte se encuentra de luto tras la muerte de Rafael del Castillo, histórico directivo del fútbol mexicano, quien tuvo un papel determinante en la organización del Mundial México 1986.

El dirigente falleció a los 92 años dejando un legado importante dentro de la administración del deporte en su país.

Del Castillo fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988, periodo en el que México logró consolidarse como sede de la Copa del Mundo de 1986.

Del Castillo fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988, periodo en el que México logró consolidarse como sede de la Copa del Mundo de 1986.

El pasado 12 de febrero, la Federación Mexicana de Fútbol le rindió un homenaje especial en reconocimiento a su trayectoria. En el acto estuvo presente su familia, ya que Rafael no pudo asistir debido a complicaciones de salud.

El escándalo del Cachirulazo que marcó su gestión

Tras conocerse su fallecimiento, diversos medios recordaron también uno de los episodios más polémicos del fútbol mexicano: el llamado Cachirulazo, ocurrido en 1988 cuando Del Castillo se encontraba al frente de la federación.

Ese año, la selección mexicana sub-20 participó en el Torneo Juvenil de la Concacaf en Guatemala. El reglamento establecía que los futbolistas debían tener un máximo de 20 años; sin embargo, la federación permitió la participación de jugadores que superaban ese límite.

Cuando la irregularidad salió a la luz, la FIFA tomó medidas severas. La selección sub-20 mexicana fue descalificada y el cupo para el Mundial juvenil fue otorgado a Estados Unidos.

Las consecuencias no se limitaron a esa categoría. La sanción también afectó a la selección mayor, que fue suspendida durante dos años.

Como resultado, México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y del Mundial de Italia 1990.

Además, varios dirigentes, incluido Rafael del Castillo, recibieron inhabilitación de por vida dentro del fútbol.

Aunque el caso fue cerrado hace décadas, sigue siendo recordado como uno de los mayores escándalos deportivos en la región.