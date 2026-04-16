Falleció Alex Manninger, exportero del Juventus y Arsenal, tras violento accidente con un tren

Alex Manninger, tenía 48 años. foto:OEM (captu)

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de Alex Manninger, exguardameta que pasó por clubes como el Arsenal, Juventus y Espanyol.

El exjugador falleció este jueves a los 48 años luego de verse involucrado en un fuerte accidente, cuando el vehículo que conducía chocó contra un tren en un paso a nivel en las cercanías de Salzburgo (Austria), su ciudad natal.

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No logró sobrevivir

De acuerdo con Diario es de España, Manninger viajaba solo en el carro cuando ocurrió el impacto. Equipos de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarlo tras sacarlo del vehículo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

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El accidente se dio en una zona ferroviaria local y el choque fue de gran magnitud.

La noticia fue confirmada por el club Red Bull Salzburg, que expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del exfutbolista por medio de redes sociales.

Alex Manninger eramuy querido. foto: Instagram (captu/Alex Manninger,)

Una carrera de alto nivel

Manninger nació el 4 de junio de 1977 en Austria y comenzó su carrera profesional en su país, antes de dar el salto al fútbol internacional.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su paso por el Arsenal, donde logró ganar la Premier League y la FA Cup en la temporada 1997-98, convirtiéndose además en el primer austríaco en jugar con el club londinense.

Durante su carrera también defendió los colores de equipos como la Juventus, así como varios clubes italianos, entre ellos Torino, Bologna, Siena y Udinese.

En 2002 llegó al RCD Espanyol, aunque su paso por el club español fue breve y sin partidos oficiales debido a temas contractuales.

También fue seleccionado nacional

A nivel internacional, Manninger representó a la selección de Austria en 33 ocasiones y formó parte del equipo que disputó la Eurocopa 2008.

Su carrera profesional se extendió hasta 2017, cuando decidió retirarse tras una trayectoria que lo llevó por diferentes ligas de Europa.