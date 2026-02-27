Falleció de manera trágica una joven promesa del deporte a los 19 años

La muerte de Joey Raccuia, considerado una promesa del béisbol universitario, ha generado consternación en Estados Unidos.

El joven de 19 años falleció tras un trágico accidente ocurrido cerca del estadio del campus.

Mensaje oficial del equipo

El equipo de la Universidad de Radford confirmó la noticia mediante Instagram.

“Estamos desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Joey Raccuia. El impacto de Joey en nuestro equipo, esta comunidad y todas las vidas que tocó fue mucho más allá del campo de juego, y lo extrañaremos profundamente”, expresaron.

Joey Raccuia falleció a los 19 años en un accidente. (Radford Baseball/Instagram)

Investigación en curso

Según los reportes, el joven fue declarado muerto en el lugar y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.

El próximo encuentro del equipo está previsto ante los Bulldogs de la Universidad de Bryant este viernes 27 de febrero.