Selección Nacional de Honduras anuncia a José Francisco Molina como nuevo técnico

La Selección Nacional de Honduras hizo oficial la llegada de su nuevo entrenador. Se trata de José Francisco Molina, quien, tras la salida de Reinaldo Rueda luego del fracaso rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del presente año 2026, asume las riendas del combinado bicolor.

El nuevo timonel catracho es español y firmó con los centroamericanos con el objetivo de llevarlos a la Copa del Mundo 2030, ya que la H no juega un Mundial desde el ya lejano Brasil 2014, en el que no pasaron de la fase de grupos, al igual que en el resto de mundiales en los que han participado, Sudáfrica 2010 y España 1982.

José Francisco Molina es el nuevo técnico de Honduras (JOHN DURAN/John Durán)

José Francisco Molina tiene 55 años y durante su carrera fue guardameta en el Atlético de Madrid, con el que conquistó la Liga de España y también pudo levantar la Copa del Rey.

Cuando finalizó su carrera como futbolista, se convirtió en técnico en categorías inferiores del fútbol español para luego rondar por Asia y en América.

En el Atlético San Luis de la Liga MX se desempeñó como entrenador de noviembre del 2017 hasta febrero del 2018.

El equipo de la India, el Mohun Bagan, es uno de sus más recientes trabajos como técnico. Estuvo desde junio del 2024 hasta noviembre del año anterior.

José Francisco Molina es el nuevo entrenador de Honduras (Federación de Futbol de Honduras/Federación de Futbol de Honduras)

Molina fue director deportivo en la Real Federación Española de Fútbol por cuatro años y acabó dicha función en el 2022.

En ese lapso en que estuvo junto con la selección española de fútbol, la Roja llegó al Mundial de Qatar 2022, pero cayó eliminada ante Marruecos en octavos de final en penales, y en la Eurocopa del 2020 que se disputó en el 2021, fueron eliminados por Italia también desde los lanzamientos en el manchón blanco en semifinales.