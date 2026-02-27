Keish Gómez despedaza a reciente contratación de Alajuelense y lo tilda como la decepción

El periodista Keish Gómez no tuvo piedad con Kenneth Vargas y lo calificó como el fichaje decepción tras llegar a Alajuelense en este campeonato Clausura 2026.

En una dinámica que hicieron en Tigo Sports radio, en la que todos los panelistas mencionaban cuál es el mejor fichaje y la decepción de la primera parte del torneo y ahí Keish no lo dudó en señalar al ahora rojinegro.

“Kenneth Vargas, el fichaje más rimbombante; para lo que él ha dicho y para lo que él ha comentado de que ha jugado miles de partidos en ese nivel y demás, yo no lo he visto en cancha”, expresó el comunicador.

Keish Gómez le tiró con todo a Kenneth Vargas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Las estadísticas son contundentes, cuatro partidos ha jugado, 25% de minutos titulares, 30% de los minutos jugados en su totalidad en la Liga, nada de gol, nada de asistencias, tiene dos tarjetas amarillas, más declaraciones incendiarias fuera del terreno de juego que su nivel, jugador que viene del Hearts de Escocia, que ha jugado Conference League, que era ficha de un equipo escocés hasta el 2028, seleccionado nacional y que no juegue en esta Liga Deportiva Alajuelense, para mí es el fichaje decepción”, sentenció Gómez.

Huevito viene de ser titular en el último clásico nacional y aunque se vio un poco mejor de nivel, no pudo evitar que la Liga cayera en Tibás ante el Monstruo.

Más decepciones

Otros compañeros señalaron a guadalupano Joao Malik, al herediano Tepa González, al brumoso Enzo Fernández y hasta al morado Marvin Loría como las grandes decepciones del torneo aunque Keish fue el que más argumentó su decisión.