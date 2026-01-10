Deportes

Familia de leyenda del fútbol Kevin Keegan hace reveladora confesión sobre su estado de salud

El exjugador Kevin Keegan fue diagnosticado con cáncer y de acuerdo con su familia, iniciará su tratamiento

Por Yenci Aguilar Arroyo y El Tiempo / Colombia / GDA

El exjugador inglés Kevin Keegan fue diagnosticado con cáncer, informó su familia en un comunicado.

“Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para someterse a un examen profundo después de presentar síntomas abdominales persistentes.

“Estas pruebas revelaron un cáncer, por lo que Kevin seguirá un tratamiento”, destacaron sus parientes acerca de la situación del exjugador.

Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés lucha contra el cáncer, confirmó su familia.
Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés lucha contra el cáncer, confirmó su familia.

El comunicado fue divulgado por el Newcastle United, uno de sus antiguos clubes y este sábado, previo al inicio del juego entre el Newcastle y el Bournemouth, los aficionados mostraron un tifo como muestra de apoyo al exjugador.

La trayectoria de Kevin Keegan

Keegan, de 74 años, jugó en clubes como Liverpool, Hamburger SV y el Newcastle, entre otros. Con la selección inglesa disputó 61 partidos y anotó 21 goles.

“Como entrenador, dirigió al Newcastle en dos etapas y en 1996 estuvo cerca de conquistar la Premier League con las Urracas. En 1999 tomó las riendas de los Three Lions de Inglaterra, aunque permaneció apenas un año en el cargo”, precisó la agencia AFP.

Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés lucha contra el cáncer, confirmó su familia.
Este sábado, aficionados del Newcastle mostraron un tifo en honor a Kevin Keegan.

“Kevin está muy agradecido con el equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan complicado, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto”, afirmó el entorno del exjugador.

Tras su etapa en Anfield, Keegan llevó su talento a Alemania, donde con el Hamburgo se coronó campeón de la Bundesliga y alcanzó una final europea.

Además, recibió dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, lo que refleja su estatus como uno de los mejores jugadores de su generación, destacó el diario Sport de Barcelona.

Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés lucha contra el cáncer, confirmó su familia.
Kevin Keegan, exjugador de la Selección de Inglaterra disputó 61 partidos y anotó 21 goles.
