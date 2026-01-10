Exjugador del Chelsea Lamisha Musonda habla de su grave situación de salud

Lamisha Musonda, exfutbolista del Chelsea, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en el que reveló que enfrenta un estado de salud crítico y que, según sus propias palabras, podría quedarle poco tiempo de vida.

La publicación del belga, de 33 años, estuvo acompañada de varias fotografías y palabras de agradecimiento para quienes marcaron distintas etapas de su vida personal y profesional.

La dura confesión sobre su estado de salud

Musonda fue directo al describir la complejidad del momento que enfrenta, explicando también su ausencia de las redes sociales.

Lamisha Musonda compartió un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes. (Lamisha Musonda/Instagram)

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos pocos días, también comprendo que tuve a muchas personas a mi lado y que siempre atesoraré esos recuerdos. La vida es dura, pero la vista es maravillosa.

“La vida está hecha de altos y bajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se soporta. Estos últimos dos años han sido particularmente difíciles y agotadores para mí. Con profunda tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud, lo que explica mi ausencia en las redes sociales”, expresó.

Un llamado a la fe y al apoyo

Aunque no dio detalles específicos sobre su padecimiento, el exjugador dejó claro que su condición médica es delicada y que actualmente lucha por sobrevivir, acompañado de su familia.

“Su ayuda y sus oraciones serían de gran apoyo durante este periodo. Mi familia y yo seguimos luchando, y no bajaré los brazos hasta mi último aliento”, mencionó.

Una carrera marcada por la formación en el Chelsea

Musonda formó parte de las divisiones menores del club inglés entre 2012 y 2014, una etapa que él mismo recuerda con gratitud.

El exfutbolista también reflexionó sobre su pasado, asegurando que tuvo una juventud hermosa y lamentando no poder agradecer en persona a todas las personas que influyeron en su camino, un pensamiento que, según expresó, le genera profunda tristeza.