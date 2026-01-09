FC Barcelona vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver la final de la Supercopa de España?

FC Barcelona y Real Madrid, los dos clubes con más seguidores en el mundo, se enfrentarán este domingo 11 de enero en un clásico de alto voltaje que definirá el primer título del año, la Supercopa de España, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados a nivel global.

Así llegan Barcelona y Real Madrid a la final

El último clásico que disputaron culés y merengues terminó en pleito y con un marcador de 2 a 1 a favor del Madrid (OSCAR DEL POZO/AFP)

El cuadro catalán accedió a la final tras una actuación contundente en semifinales, en las que goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao, mostrando solidez ofensiva y autoridad en el juego.

Por su parte, los de la capital se dejaron su pase luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un duelo intenso, reafirmando su jerarquía en partidos decisivos.

Ambos equipos llegan con planteles competitivos y la presión de conquistar un título que marca el inicio del calendario futbolístico.

Sede y horario del partido

La final de la Supercopa de España se disputará en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudí, escenario habitual del torneo en los últimos años.

El encuentro está programado para las 1:00 p. m. (hora de Costa Rica), un horario accesible para gran parte del continente americano.

El FC Barcelona ganó tres títulos la temporada anterior, todos al Real Madrid (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de España?