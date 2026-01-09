Teleguía Deportes

FC Barcelona vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver la final de la Supercopa de España?

Barcelona y Real Madrid vuelven a verse las caras en un clásico que definirá el primer título del año y que será seguido por millones de personas en todo el planeta

Por Hillary Chinchilla Marín

FC Barcelona y Real Madrid, los dos clubes con más seguidores en el mundo, se enfrentarán este domingo 11 de enero en un clásico de alto voltaje que definirá el primer título del año, la Supercopa de España, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados a nivel global.

Así llegan Barcelona y Real Madrid a la final

Real Madrid Barcelona
El último clásico que disputaron culés y merengues terminó en pleito y con un marcador de 2 a 1 a favor del Madrid (OSCAR DEL POZO/AFP)

El cuadro catalán accedió a la final tras una actuación contundente en semifinales, en las que goleó 5-0 al Athletic Club de Bilbao, mostrando solidez ofensiva y autoridad en el juego.

Por su parte, los de la capital se dejaron su pase luego de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un duelo intenso, reafirmando su jerarquía en partidos decisivos.

Ambos equipos llegan con planteles competitivos y la presión de conquistar un título que marca el inicio del calendario futbolístico.

Sede y horario del partido

La final de la Supercopa de España se disputará en el King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudí, escenario habitual del torneo en los últimos años.

El encuentro está programado para las 1:00 p. m. (hora de Costa Rica), un horario accesible para gran parte del continente americano.

Un golazo de Pedri tiene ganando al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Foto tomada de X Barcelona.
El FC Barcelona ganó tres títulos la temporada anterior, todos al Real Madrid (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

¿Cuándo y dónde ver la final de la Supercopa de España?

País / RegiónHora localCanal
Costa Rica1:00 p. m.Sky Sports
México1:00 p. m.Sky Sports México
Estados Unidos (ET / PT)2:00 p. m. / 11:00 a. m.ESPN
Canadá2:00 p. m.Plataformas oficiales
Colombia2:00 p. m.WIN / Flow Sports
Panamá2:00 p. m.Sky Sports
República Dominicana3:00 p. m.Sky Sports
Chile4:00 p. m.Flow Sports
Argentina4:00 p. m.Flow Sports
Brasil4:00 p. m.ESPN Brazil
Reino Unido7:00 p. m.TNT Sports
Francia8:00 p. m.L’Équipe Live Foot
España8:00 p. m.Movistar+
Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

