“Quería despejarme”: futbolista Bairon Monroy da positivo en doping y confiesa la dolorosa razón de su error

Bairon Monroy, futbolista del San Marcos de Arica, de Chile, se convirtió en protagonista de un caso de doping que llamó la atención en el fútbol sudamericano, no solo por el resultado positivo, sino por el contexto humano que rodeó la situación.

El delantero explicó que el consumo de la sustancia ocurrió en un momento personal complejo.

El motivo personal detrás del resultado positivo

“Di positivo por marihuana, compartí un ‘pito’ con amigos porque quería despejarme”, explicó el atacante al medio As Chile.

Bairon Monroy confirmó que recibe acompañamiento psicológico tras el episodio que vivió. (Red Gol/Captura)

El jugador relató que atravesaba situaciones difíciles en su vida personal, entre ellas haber sido padre a temprana edad, la muerte de un hermano y la situación judicial de otro hermano, circunstancias que influyeron en su estado emocional.

Apoyo psicológico y respaldo del club

“Desde que me pasó lo del doping estoy con psicólogo, el club a pesar de todo me ha dado una mano”, agregó.

Monroy reconoció que nadie lo obligó a consumir y que este episodio se convirtió en una experiencia de aprendizaje que no desea repetir, resaltando la importancia del acompañamiento profesional en su proceso.

Reducción de sanción y espera de resolución final

La sanción inicial por el consumo de marihuana podía extenderse hasta dos años; sin embargo, el castigo fue reducido a 10 días mientras se espera la resolución definitiva de los tribunales.