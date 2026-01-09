Teleguía Deportes

Famoso exjugador y entrenador fue rescatado con sus tres hijos tras ser arrastrados por la corriente

El exentrenador de River y sus tres hijos vivieron un momento de extrema tensión al quedar atrapados por la fuerza del agua en una zona donde está prohibido bañarse

Por La Nación / Argentina / GDA y Hillary Chinchilla Marín

Martín Demichelis y sus tres hijos fueron arrastrados por la corriente en una playa de Punta del Este y tuvieron que ser rescatados por guardavidas que se encontraban fuera de servicio, en un episodio ocurrido que se conoció públicamente en las últimas horas.

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras quedar atrapados por la corriente en Punta del Este. (La Nacion/GDA/ Argentina/La Nacion/GDA/ Argentina)

El rescate en una zona prohibida

El incidente ocurrió en la zona de Laguna Escondida, en José Ignacio, un sector donde el ingreso al mar está terminantemente prohibido debido a la peligrosidad de las corrientes. Según se informó en el programa A la tarde (América TV), Demichelis se encontraba junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma cuando fueron sorprendidos por la fuerza del agua y no lograban salir por sus propios medios.

La situación se tornó crítica debido a que no había guardavidas en servicio en ese momento. Las imágenes que se viralizaron muestran a la familia atrapada en el mar, mientras el oleaje los desplazaba cada vez más lejos de la orilla.

El rescate ocurrió en Laguna Escondida, una zona donde está prohibido bañarse por la peligrosidad del mar. (La Nacion/GDA/ Argentina/La Nacion/GDA/ Argentina)

Guardavidas fuera de servicio evitaron la tragedia

El rescate fue posible gracias a un grupo de rescatistas que se encontraba de franco y practicaba surf en las cercanías. Al advertir el peligro, dejaron sus tablas y se lanzaron al agua para auxiliar a la familia, logrando sacarlos a salvo.

En el programa televisivo, los panelistas coincidieron en que el episodio pudo haber terminado en tragedia. También se debatió sobre la imprudencia de ingresar al mar en una playa señalizada como peligrosa, un factor clave que agravó el riesgo de la situación.

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados tras quedar atrapados mientrs estaban de vacaciiones (La Nacion/GDA/ Argentina/La Nacion/GDA/ Argentina)

Demichelis importante figura de Argentina

El exjugador es una reconocida figura en el fútbol de los campeones del mundo, tuvo una destacada carrera con River Plate, en Selección y como entrenador también brilló con los millonarios, por lo que la noticia ha generado alto impacto a nivel intencional.

Nota realizada con ayuda de IA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

