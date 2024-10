Fedefútbol aplica con Claudio Vivas una de las mañas más criticadas del fútbol de Costa Rica

Claudio Vivas está contento en el banquillo, pero la afición no. Foto: William Cordero.

En Claudio Vivas se están centrando la mayoría de criticas que recibe la Selección de Costa Rica, una figura que la afición no termina de aceptar y a la que no quiere en el banquillo de la Tricolor, como lo ha dejado sentir en los últimos días.

La Sele juega este martes a las 6 p. m. ante Guatemala en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, choque en el que está obligada a ganar para no quedar eliminada de la competición (dependiendo de otros resultados) y hasta de la Copa Oro 2025.

El argentino quedó en el puesto de manera interina luego de la salida de Gustavo Alfaro, en agosto, y como él es el director de selecciones nacionales, se supone que es el encargado de buscar un sustituto, pero lejos de hacerlo ha comunicado, más de una vez, que él quiere seguir en el banquillo.

Que Vivas siga ahí, cuando en teoría era mientras encontrábamos otro técnico, es una mala maña tica, porque en este país solemos guindarnos de soluciones que en teoría eran temporales, para seguirles sacando el jugo, sino que lo digan los “benditos” puentes bailey.

A lo interno de la Fedefútbol, según conoce La Teja, se cree que Claudio es quien “más conoce” al grupo y puede dar una continuidad al trabajo que hacía Alfaro, aunque la Sele no juegue ni tenga la solidez que mostró en la Copa América, de la mano del Lechuga.

Rodrigo Kenton, exseleccionador nacional y consultor de FIFA por 17 años, mundialista tanto en los banquillos como analista de muchas copas del mundo, cree que la la Fedefútbol debería enfocarse en buscar un técnico que bien, bien podría ser nacional.

“Lo que no se ve bien es que a una persona la contratan para un puesto, luego aparece la posición de seleccionador mayor, lo coge y está en las dos posiciones, aparece la selección olímpica y también la coge, vuelve a aparecer la posición de seleccionador mayor y la coge, es algo que no debería ser porque sus funciones no son esas, no está para eso”, comentó.

A la afición no le gustó nada el empate de Costa Rica ante Surinam, (CLYDE BAPTISTE/STRAFFONIMAGES/CLYDE BAPTISTE)

En este momento, lo hecho es lo mismo que hace Jafet Soto en el Herediano (quien también es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación), o sea, el director deportivo Claudio Vivas nombró al director técnico, Claudio Vivas, como entrenador.

“El problema es que hemos traído personas que no van a dejar algo al fútbol de Costa Rica, que se pasan por puestos, pero no dejan al final porque se van luego. Hay muchos técnicos de Costa Rica que han tenido experiencia internacional y pueden aportar desde esa posición y no tenemos que estar moviendo de puestos a personas que no nos van a dejar nada”, considera.

Kenton no está de acuerdo en que algo que supuestamente era una medida temporal, se deje como permanente, sobre todo porque para él Vivas ni siquiera tiene el cartel para mantenerse en ese puesto.

Cartel de Claudio Vivas como técnico

Muchos se preguntan cuál es el cartel de Claudio Vivas como entrenador para dirigir a la Selección de Costa Rica, la primera que dirige en su carrera, dicho sea de paso.

En Argentina es reconocido principalmente por ser asistente técnico de Marcelo Bielsa por buen tiempo en diversos equipos y porque figuras como Lionel Scaloni, técnico de la albiceleste, lo tiene en una muy alta estima y consideración, al punto de considerarlo como uno de sus maestros.

Con Bielsa estuvo en la selección argentina, Athletic Club, Espanyol de España, Velez Sarfield y Neweld Old Boyz de Argentina, entre otros.

Claudio Vivas tomó el puesto de Gustavo Alfaro como técnico en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Como entrenador estelar llama la atención que no ha pasado más de un año en ninguno de los nueve clubes que ha dirigido en Argentina, Perú y Bolivia.

Su última experiencia como técnico antes de llegar a Costa Rica, en diciembre del 2022, fue con Banfield de Argentina, en el que estuvo cinco meses, entre mayo y octubre del 2022, dirigió 28 partidos y no ganó ningún título.

Como seleccionador de los ticos, Vivas suma cinco partidos en dos interinatos, que se traducen en dos victorias, un amistoso por 3-1 a Arabia Saudita y 3-0 ante Guadalupe por la Liga de Naciones, dos empates, 0-0 ante Guatemala y 1-1 ante Surinam por Liga de Naciones y una derrota por 4-1 en un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, en setiembre del 2023.