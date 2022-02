Fedefútbol guarda silencio ante declaraciones de Christian Bolaños

El jugador Christian Bolaños solo fue tomado en cuenta una vez en la presente eliminatoria hacia el mundial de Catar. Prensa Fedefútbol. (Fedefutbol)

Christian Bolaños, volante de Saprissa, volvió a enceder la hoguera con el tema de selección nacional y en la Fedefutbol o se hacen los sordos, o simplemente no les importa.

La noche del miércoles, después de que Bola marcara un doblete contra el Pumas de México, se dejó decir que si lo volvían a convocar a la Tricolor, lo pensaría para volver pues no se considera plato de segunda mesa.

La Teja le consultó vía correo electrónico a la Federación Costarricense de Fútbol sobre esas polémicas declaraciones del jugador morado, sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Esta no es la primera vez que Bolaños, la Sele y la polémica se juntan.

El jugador del Monstruo fue convocado para el partido contra los Estados Unidos, el 13 de octubre del año pasado y ese día entró de cambio al minuto 84. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, como que a Bola no le cuadró mucho que lo metieran a jugar tan poquitos minutos y apenas llegó a Tiquicia se desahogó diciendo que la Federación estaba siendo manejada como una pulpería.

Desde ese comentario, y como era de esperarse, a Bolaños no lo han convocado más.

“Estoy en una posición en la que lo que diga dará de qué hablar, más con lo que había pasado anteriormente, esto es fútbol y yo respeto las decisiones que se han tomado. Le deseo lo mejor siempre a la selección, tengo grandísimos amigos ahí y hay otros muy jóvenes que apenas empiezan.

“Yo soy un tico más que quiere ver a la Sele en el mundial, pero el por qué no estoy creo que no me toca a mí responderlo, yo intento hablar en el terreno de juego. En su momento, cuando me convocaron no lo pensé para poder ayudar a la selección, pero si lo hacen ahora creo que sí me lo voy a pensar, porque no me gusta ser sobro de nadie, cuando uno ve que no te quieren, es mejor hacerse a un lado y ver las cosas de largo, aunque siempre deseándoles lo mejor”, dijo Bola.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos dijo en enero que Bola no era convocado por razones técnicas. Mayela López. (Mayela Lopez)

Decisiones técnicas

Previo al juego contra Panamá, Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, justificó la ausencia de Bolaños en los llamados de Luis Fernando Suárez por decisiones técnicas.

“(Christian) Bolaños es un jugador histórico, me une una buena amistad con él, me parece un gran jugador, pero en este momento el técnico considera que para el puesto en el que juega Bolaños no lo ocupa.

“Pero no tiene nada que ver con lo que dijo; así es Bola, no es la primera vez que se le salen este tipo de cosas, pero no tiene la puerta cerrada; para los demás juegos, si se le ocupa, aquí va a estar”, afirmó Villalobos.

Respetuoso

El técnico Marvin Solano comentó que las palabras de Bolaños son claras y que en todo momento habló con respeto.

“No siento ninguna agresión, me parece importante que las personas que están en el deporte se atrevan a hablar, no está faltando el respeto.

“Siento que está hablando en donde tiene que hacerlo, que es dentro de la cancha y lo mostró ayer (miércoles) y en los últimos torneos, Bolaños tiene condiciones para jugar en la selección”, recalcó Solano.

El estratega añadió que Christian tiene un nivel superior a otros jugadores que sí son convocados.

“El Christian de ahora mete goles, por lo menos, no entiendo por qué no es convocado.

“No sé si le cobran las palabras de la pulpería, pero el nivel que muestra es muy bueno, es un jugador que este tipo de eventos (internacionales) los maneja con mejor control, autocontrol, el estrés competitivo y me parece que le gustan estos grandes retos”, añadió.