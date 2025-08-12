Fedefútbol niega licencia a otros dos clubes costarricenses

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio un golpe letal a dos clubes de la segunda división.

La Fedefútbol ha tomado duras decisiones este año. (José Cordero/José Cordero)

Se trata de Limón Black Stars y Turrialba FC a los cuales le negaron la licencia de competición y no podrán participar en el fútbol asociado. Es decir, no estarán en el próximo torneo de la liga de ascenso.

Es la misma situación que ocurrió con los equipos de primera división Guanacasteca y Santos.

Limón y Turrialba tuvieron problemas en su administración y en el manejo interno. Los azucareros estuvieron implicados en un tema de amaño de partidos.

El fútbol tico se ha visto sacudido, este año, por la desafiliación de esos cuatro clubes.