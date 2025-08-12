Fedefútbol niega licencia a otros dos clubes costarricenses

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio un golpe letal a dos clubes de la segunda división.
Se trata de Limón Black Stars y Turrialba FC a los cuales le negaron la licencia de competición y no podrán participar en el fútbol asociado. Es decir, no estarán en el próximo torneo de la liga de ascenso.
LEA MÁS: Abogado aclara si FIFA podría castigar al fútbol de Costa Rica por recurso de Santos
Es la misma situación que ocurrió con los equipos de primera división Guanacasteca y Santos.
Limón y Turrialba tuvieron problemas en su administración y en el manejo interno. Los azucareros estuvieron implicados en un tema de amaño de partidos.
LEA MÁS: Santos acude al Poder Judicial y ahora: ¿FIFA podría castigar al fútbol costarricense?
El fútbol tico se ha visto sacudido, este año, por la desafiliación de esos cuatro clubes.