Deportes

Fedefútbol niega licencia a otros dos clubes costarricenses

Fedefútbol tomó una dura decisión que afecta a dos aficiones

Por Franklin Arroyo

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio un golpe letal a dos clubes de la segunda división.

28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
La Fedefútbol ha tomado duras decisiones este año. (José Cordero/José Cordero)

Se trata de Limón Black Stars y Turrialba FC a los cuales le negaron la licencia de competición y no podrán participar en el fútbol asociado. Es decir, no estarán en el próximo torneo de la liga de ascenso.

Es la misma situación que ocurrió con los equipos de primera división Guanacasteca y Santos.

Limón y Turrialba tuvieron problemas en su administración y en el manejo interno. Los azucareros estuvieron implicados en un tema de amaño de partidos.

El fútbol tico se ha visto sacudido, este año, por la desafiliación de esos cuatro clubes.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

