Costa Rica será uno de los países que organizarán el Mundial femenino mayor en el año 2031 junto con Estados Unidos, México y Jamaica.

“La elección marca un hito histórico para el fútbol femenino, ya que el torneo de 2031 será la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA (categoría absoluta) que se celebre en cuatro países. Además, será el torneo más grande en la historia de la competición femenina, al incluir —por primera vez— a 48 selecciones y un total de 104 partidos”, publicaron en el comunicado.

Costa Rica será anfitrión del Mundial 2031 femenino. (Fedefutbol/Cortesía)

La Fedefútbol destacó el tema de la alianza con estos países para lograr ser anfitriones de este Mundial.

“Esta alianza entre las Federaciones de Estados Unidos (U.S. Soccer), México, Costa Rica y Jamaica une a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en un compromiso compartido por impulsar el desarrollo del fútbol femenino. Bajo el lema en español “Por el presente, por el futuro”, la candidatura conjunta se centra en ofrecer una experiencia transformadora, creando al mismo tiempo un legado duradero para las jugadoras, los aficionados y las comunidades, tanto en la región como en el resto del orbe".

LEA MÁS: Jugadores de Saprissa han dado la cara para resolver un problema del equipo

Sobre las sedes que tendrá nuestro país, la Federación informó que más adelante dará a conocer esos detalles.

“Próximamente, se darán a conocer más detalles sobre las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de partidos, la venta de entradas y la organización del torneo, a medida que avance la planificación del Mundial”, señalaron.