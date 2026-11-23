En el Deportivo Saprissa, todo es alegría luego de estar a un paso de lograr el objetivo del primer lugar del campeonato nacional y a pesar de que en los últimos partidos han tenido problemas por la falta de anotación de sus delanteros número 9, otros jugadores han dado la cara para solventar esa necesidad en el conjunto morado.

Orlando Sinclair se lesionó en la visita de los tibaseños a San Carlos. Desde entonces no ha vuelto a jugar y esa baja le ha pesado en lo que se refiere al gol de sus centrodelanteros.

Desde la lesión de Sinclair, el tema de los goles de los 9 ha ocasionado problemas en Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Newton Williams es el otro 9 que ha contado con la mayoría de los minutos desde la situación muscular de Orlando; sin embargo, solo ha podido anotar un tanto desde entonces, en su visita al Herediano.

El otro 9 saprissista es Ariel Rodríguez, pero el Samurai ha contado con pocos minutos a lo largo del semestre; no obstante, el veterano delantero, desde la lesión de Sinclair, solo anotó un gol, pero trascendental, ya que fue el tanto agónico en el repechaje contra el Luis Ángel Firpo con el que Saprissa ganó a los salvadoreños para asegurar su boleto a la Concacaf Champions Cup.

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A pesar de que los centrodelanteros no han podido ver mucha portería, han sido otros los que han terminado resolviendo el tema del gol, así que por ese lado puede verse como algo positivo para el monstruo.

Ante los cuscatlecos fue Gerson Torres quien marcó; además, el extremo anotó ante Puntarenas en la Cueva semanas atrás.

Sinclair es el 9 con más gol en la S. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

David Guzmán fue otro que resolvió en ese mismo duelo contra los porteños con el tanto en los últimos minutos, y ahora en la visita a Pérez Zeledón, Luis Javier Paradela hizo lo suyo con uno de los tres goles y Andrey Soto se fue de doblete, en un partido en el que Saprissa fue superior y tuvo para ganarle de manera más abultada al conjunto de la Bala Gómez.

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“Generamos muchas ocasiones de gol, anotamos tres y pudieron haber sido más”, expresó el Pelícano después del compromiso contra los generaleños que acabó 1-3 a favor de Saprissa, siendo la definición un asunto constante en el entorno morado.