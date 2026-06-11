Fernando Batista reconoce la superioridad de Inglaterra dio pistas de lo que se viene

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica no puso excusas a la hora de hablar de la derrota 0-3 ante Inglaterra y reconoció que la Nacional fue superada por los europeos.

Luego del encuentro que se disputó en Orlando, Florida, el Bocha afirmó que esta es la realidad del combinado patrio y que la Sele está en construcción.

“La realidad es esta, estamos con un equipo joven, con un equipo que está en construcción, hay chicos que debutaron, como Abraham Madriz y Shawn Johnson y jugamos contra una potencia, con grandísimos jugadores.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional reconoció que falta mucho por trabajar. Foto: AFP. (ALEX MENENDEZ/Getty Images via AFP)

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“Se vio mucha diferencia y ahora lo que queda es ver algunos jugadores que fueron debutando, no nos tenemos que quedar solo con eso”, comentó.

Prioridades

¿Qué le preocupa al técnico de cara al futuro?

“Estamos ocupados en trabajar, en buscar el mejor equipo y funcionamiento a futuro. La realidad es que hay chicos nuevos, muchachos que están iniciando etapa en selección y sabemos que en el transcurso de una construcción de equipo, de proceso, hay partidos, nos tocó jugar con dos rivales que son mundialista, a otro nivel”, dijo.

El argentino agregó que el principal objetivo es la clasificación a la Copa del Mundo del 2030 y sabe que deben mejorar para enfrentar las competiciones que vengan en el camino.

“Hay que seguir trabajando, el Mundial es uno de los objetivos, porque no estar en un mundial duele y en el camino tenés que jugar eliminatoria, Nations League, Copa Oro.

Marcus Rashford, de Inglaterra controló un balón frente a la marca del tico Carlos Mora. Foto: AFP. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

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“Es uno de los objetivos, el gran objetivo, pero para llegar ahí tenés que empezar a trabajar como lo estamos haciendo, lograr de a poquito el funcionamiento, estamos trabajando con renovación de jugadores, promedio de edad más jóvenes.

“Nos volvemos a encontrar en setiembre, antes de la otra fecha, pero primero corregir cosas desde los físico. Fuimos superados desde lo físico, muchas cosas lógicamente, a lo interno vamos a hablarlo con los muchachos.

“Da bronca perder estos tipos de partidos, pero la Selección está en un nuevo proceso. Siempre hay jugadores para ver y lógicamente si están en un nivel bueno serán citados. Yo sé que (Alonso) Martínez, (Aarón) Murillo, (Santiago) Van der Putten, son jugadores que pueden dar a la Selección y cuando se recuperen los vamos a necesitar”, añadió.