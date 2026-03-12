Fernando Batista se pronuncia sobre un debate clave del fútbol costarricense

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, se refirió al cambio generacional, un tema que en Costa Rica ha generado mucho debate con el paso de los años.

Este miércoles, el Bocha dio una entrevista a la Federación Costarricense de Fútbol, en donde habló de lo que le puede aportar al camerino de la Tricolor y de la importancia de darle oportunidad a las nuevas generaciones.

Batista fue presentado la semana pasada como nuevo entrenador de la Selección Mayor y tendrá la responsabilidad de llevar a Costa Rica a una Copa del Mundo, luego de quedar fuera del Mundial del 2026 de Norteamérica.

Fernando Batista (derecha) entrenador de la Selección Nacional habló de los recambios y las oportunidades a las nuevas generaciones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Bocha se confesó

-¿Por qué aceptó ser entrenador de la Selección de Costa Rica?

Porque es una selección muy importante. Desde octubre hasta que me designaron (el 25 de febrero), yo venía de un proceso de eliminatorias y decidí descansar. Pero cuando me dijeron que cogiera Costa Rica, lo visualicé, quería eso y gracias a Dios se me dio.

Es una selección muy importante dentro de lo que es el ámbito de Concacaf y ojalá podamos estar a la altura.

- ¿De su experiencia como jugador, qué lleva a la estrategia como técnico?

A los dos o tres años de ser jugador profesional, les pedía a los entrenadores si me podían pasar lo que hacíamos; llegaba a mi casa después del entrenamiento y anotaba en un cuaderno todo lo que hacíamos.

A los 28 o 29 años, empecé a hacer el curso de técnico y, mientras seguía jugando, mis hermanos se habían retirado por la edad; ellos eran entrenadores, Norberto en divisiones juveniles y Sergio ya como técnico profesional, y uno iba viendo lo que era un entrenamiento.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional habló del recambio generacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Cómo cree que se debe hacer el cambio generacional?

Es paulatino. Es de a poco y creo que es importante hacerlo porque todas las generaciones van pasando. Pero tampoco hacerlo de golpe, porque también hay que proteger al jugador joven.

A mí me ha tocado estar en los dos lados, estar del lado de juveniles y del lado de Selección Mayor, y el jugador joven tiene que tener su tiempo, no es de golpe, porque una cosa es ser jugador de clubes y otra, representar a un país.

Creo en los recambios, creo en los jugadores jóvenes porque en mis procesos lo he hecho bastante en las selecciones que me ha tocado dirigir, pero tiene que ser paulatino y ese jugador de experiencia tiene que ser muy importante para la ayuda de ese jugador que es menor.