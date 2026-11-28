El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional, después de la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Este sábado, entre lágrimas y visiblemente emocionado el guardameta de 40 años confirmó que el encuentro marcó el final de su carrera, durante una entrevista con ESPN.

“Me voy feliz de haber competido hasta el último día. Es el cierre de mi carrera. Lo había hablado con la directiva, le agradecí uno por uno a todos mis compañeros, a Sebastian (Verón, presidente de Estudiantes), y a toda la gente.

Fernando Muslera.

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“Obviamente que hay mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por como competimos. Me voy muy feliz, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular. Más allá del resultado esto es parte del fútbol”, expresó emocionado.

Reivindicación deportiva

El arquero cierra su trayectoria después de una temporada en donde pudo lavarse la cara, tras recibir fuertes críticas por sus actuaciones con la Selección de Uruguay en el Mundial, encontró en Estudiantes una oportunidad para recuperar protagonismo y convertirse en uno de los héroes de la campaña continental.

El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció este sábado, su retiro del fútbol profesional. Foto: AFP. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Su actuación en las semifinales fue determinante para eliminar al campeón Flamengo.

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Muslera detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales disputada en el Maracaná y aseguró el pase del equipo argentino a la final.

Muslera se despide con la Copa América del 2011, conquistada con la Celeste, entre los títulos más importantes de su carrera.