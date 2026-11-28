Un año después de quedarse a las puertas del título, el Palmeiras de Brasil conquistó este sábado la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay.

El paraguayo Ramón “El Rayo” Sosa, al minuto 52 marcó el decisivo gol que destrabó un partido tenso y friccionado, y que permitió al Verdão ampliar su palmarés como monarca de Sudamérica tras los títulos de 1999, 2020 y 2021.

Con el nuevo trofeo, Palmeiras pasó a sentarse en la misma mesa que Flamengo, River Plate y el propio Estudiantes, que exhiben cuatro Libertadores en sus vitrinas.

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El delantero del Palmeiras, Ramón Sosa (de verde) anotó el gol de la victoria. Foto: AFP. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Por encima de todos continúa Independiente de Avellaneda, dueño de siete Libertadores, la última alcanzada en 1984.

La victoria palmeirense en la capital uruguaya consolidó el dominio reciente de los equipos de Brasil en el principal torneo de clubes de América, que ha quedado en manos brasileñas en las últimas ocho ediciones.

Momento especial

La conquista continental llegó además en un momento especial para el conjunto paulista. Apenas una semana antes vio escapar el título del Brasileirão en favor de Flamengo, un revés que frustró uno de sus grandes objetivos de la temporada.

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Esta es la cuarta Copa Libertadores que alza el equipo brasileño. Foto: AFP. (JUAN MABROMATA/AFP)

La alegría por la conquista sudamericana, sin embargo, no le dará mucho descanso al Verdão, que el 6 de diciembre afrontará otra definición importante cuando enfrente a Gremio en la final de la Copa de Brasil.

Detrás de la etapa más exitosa de Palmeiras emerge la figura de Abel Ferreira, el técnico que desde que asumió el cargo a finales del 2020, el técnico portugués ha sido el arquitecto de una era dorada que incluye los tres títulos de Libertadores ganados en esta década, además de dos finales perdidas, una Recopa Sudamericana y la final del Mundial de Clubes del 2021.