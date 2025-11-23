Deportes

Fernando Palomeque sufrió accidente con una puerta de vidrio en el estadio de Liberia

Hoy no fue un buen día para el técnico de Guadalupe FC, Fernando Palomeque, quien sufrió un accidente en el estadio de Liberia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico de Guadalupe FC Fernando Palomeque sufrió un accidente en la mano derecha, minutos antes de iniciar el juego contra el Municipal Liberia.

Este sábado, los guadalupanos visitaron el estadio Edgardo Baltodano, para enfrentar a los pamperos y cayeron 1-0 ante los pamperos.

Cuando terminó el partido, Palomeque fue expulsado, debido a los reclamos que le hizo al árbitro Adrián Chinchilla, luego del gol de los locales y en conferencia de prensa, el asistente técnico Harold López contó que el mexicano sufrió un accidente.

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe sufrió un accidente a su llegada a Liberia.
Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe tuvo un accidente en su mano derecha. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

LEA MÁS: Liberia acaricia la clasificación y deja en cuidados intensivos al Herediano

“Fernando Palomeque sufrió un accidente pero no sé exactamente qué fue”, contó.

Lo que le ocurrió a Fernando Palomeque

Este medio le consultó a Ariel Delgado, del departamento de prensa de Guada y confirmó el incidente que sufrió el timonel, a su llegada al estadio Edgardo Baltodano.

“A la hora de llegada del equipo al estadio (a eso de la 1:30 de la tarde), don Fernando sufrió un muy leve incidente con una puerta de vidrio, la intentó abrir y se quebró una parte de la puerta.

LEA MÁS: Jugador de Guadalupe le brincó a periodista de FUTV en vivo y el ambiente se sintió un poco tenso

“Sin embargo, don Fernando no sufrió ninguna herida de intervención, fue todo muy superficial”, informó Delgado.

En las tomas de FUTV, al finalizar el duelo se observó a Palomeque con un vendaje en uno de los dedos de la mano derecha.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fernando PalomequeGuadalupe FCLiberia vs Guadalupe FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.