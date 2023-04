Fernando Palomeque sumó otro amargo descenso en el fútbol de Costa Rica

Fernando Palomeque suma dos descensos en Costa Rica. Foto: Prensa Unafut.

Una vez más la amargura del descenso alcanzó al técnico mexicano Fernando Palomeque en el fútbol de Costa Rica. Esta vez lo hizo al mando de Guadalupe, que este sábado perdió la categoría.

Hace cuatro años, en el 2019, el azteca se fue a segundas con la Asociación Deportiva Carmelita, por lo que el agua amarga de estos momentos ya la conocía.

Al entrenador le consultaron por este caso y si le incomodaba, pero afirmó que son situaciones diferentes y que en el pasado también salvó a equipos, como lo hizo con el Municipal Grecia.

“No, no, no me incomoda nada, cuando yo fui a Grecia lo agarré un punto abajo de descenso, hice pretemporada, tuve ocho semanas, seis partidos de preparación, elegí a quien quise y puse a quien quise y salvamos la categoría por 14 o 13 puntos.

“No me incomoda, soy gente de fútbol y acá se gana, se empata o se pierde. Me vuelve a tocar perder, pero te digo, no es lo mismo cuando tomas un equipo al principio a cuando agarras una situación así como la que tocó. Di lo más que pude. Si hubiese tenido miedo me quedaba donde estaba”, dijo.

Palomeque afirma que tampoco toma como excusa el llegar a falta de ocho partidos y que igual asume su responsabilidad de lo sucedido. De momento, se tomará un tiempo para analizar su futuro y no descarta, incluso, seguir con el club en segunda división, como lo hizo con Carmelita en el 2019.