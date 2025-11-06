Figura de Saprissa hizo un alboroto en La Cali, hay videos

El viernes anterior se celebró Halloween; sin embargo, durante el fin de semana hubo actividades de disfraces, algo que aprovechó Saprissa para llevarse al Monstruo a una actividad de estas características.

Recientemente, en las redes del conjunto morado, se revelaron videos de la dinámica hecha por el club durante el fin de semana pasado, especificamente el sábado, en el conocido barrio La California.

Sebastián Niño fue el encargado, vestido de Robin, junto al Monstruo morado de calificar disfraces de la gente, estando la mascota de los tibaseños con algo relacionado a Batman para hacer juego entre ambos.

Saprissa hizo una dinámica de Halloween en San José con el monstruo como protagonista.

Figuras como el Joker, uno de los máximo villanos y antagonistas de Batman, Art de Terrifier, entre varios más los que salieron junto al Monstruo.

Bailando junto a unas chicas vestidas de policÍas, Vilma y Daphne de Scobby Doo, Ghost Face, entre otros más fueron calificados por la mascota saprissista, a los que recibieron un 10 de nota por parte del Monstruo en sus aventuras en plena celebración de Halloween.