Deportes

Fox anuncia un bombazo que involucra a Alajuelense y a Saprissa

Fox anunció que transmitirá un clásico por temporada

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Por Eduardo Rodríguez

FUTV y FOX dieron el anuncio de cambios que se darán en la parrilla de transmisiones de cara al campeonato nacional.

La empresa que llegó recientemente al país anunció una noticia inesperada de cara a los próximos clásicos nacionales que se disputarán.

Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Fox dará un clásico por año (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El encuentro, como es de conocimiento de la mayoría, se televisará por FUTV, quien es la encargada de transmitir los clásicos, ya que posee los derechos tanto de Alajuelense como de Saprissa; no obstante, Fox también dará este tipo de duelos en su señal, pero con la siguiente modalidad.

“Además de los 72 partidos de fase regular, FUTV y FOX transmitirán en simultáneo un clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense por año, correspondiente a uno de los dos torneos por temporada”, informó la empresa en un comunicado.

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El primer clásico que se transmitirá por Fox será hasta el próximo año porque no está entre los juegos que anunciaron televisarán en este torneo.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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