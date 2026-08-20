Fox anuncia un bombazo que involucra a Alajuelense y a Saprissa

FUTV y FOX dieron el anuncio de cambios que se darán en la parrilla de transmisiones de cara al campeonato nacional.

La empresa que llegó recientemente al país anunció una noticia inesperada de cara a los próximos clásicos nacionales que se disputarán.

Fox dará un clásico por año (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El encuentro, como es de conocimiento de la mayoría, se televisará por FUTV, quien es la encargada de transmitir los clásicos, ya que posee los derechos tanto de Alajuelense como de Saprissa; no obstante, Fox también dará este tipo de duelos en su señal, pero con la siguiente modalidad.

“Además de los 72 partidos de fase regular, FUTV y FOX transmitirán en simultáneo un clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense por año, correspondiente a uno de los dos torneos por temporada”, informó la empresa en un comunicado.

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El primer clásico que se transmitirá por Fox será hasta el próximo año porque no está entre los juegos que anunciaron televisarán en este torneo.