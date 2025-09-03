Francisco Calvo le echó una mano a uno de sus exequipos y los tiene tocando la cima del torneo

Francisco Calvo fue una pieza fundamental para la llegada del técnico Luis Alberto Orozco a Pérez Zeledón. Facebook FC Juárez.

El defensor de la Selección Nacional Francisco Calvo jugó un papel muy importante en la escogencia de Luis Alberto Orozco, actual técnico de Pérez Zeledón.

El Chuleta, como se le conoce al timonel llegó al cuadro generaleño para el torneo de Apertura 2025 y según recordó Robert Arias, gerente deportivo de los guerreros, tuvo una conversación con Calvo, quien conoció a Orozco cuando era asistente técnico en el Juárez, de la Liga MX.

Recordemos que Francisco llegó al equipo mexicano en enero del año pasado y se quedó en tierras aztecas hasta setiembre.

En este momento, Pérez, de la mano de Luis Alberto está en los primeros lugares de la tabla, con 10 unidades, luego de 3 victorias, un empate y dos derrotas.

El mexicano Luis Alberto Orozco llegó al Pérez Zeledón para el torneo de Apertura. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Con Chule (como le dicen al técnico) tuvimos 4 reuniones antes del proceso final de escogencia del entrenador. Me encantó su forma de trabajar, a la junta directiva también y lo primero fue decirle que lo vamos a apoyarlo al 100 por ciento, sin duda alguna.

“No coincido con que no tenga experiencia, fue un buen jugador, se ha preparado mucho y tuvo algunas oportunidades en el banco. Además, conversé con Francisco Calvo, con quien tengo una buena relación y me dio unas referencias enormes del profe y siento que tomamos una muy buena decisión”, afirmó.

Poco a poco

Arias celebró el buen momento por el que pasa el equipo sureño, pero es consciente de que no se ha ganado nada y lo que pasa en Pérez es parte del propósito que establecieron al inicio de la temporada.

Aseguró que no fue fácil armar el equipo, porque cambiaron prácticamente a 16 jugadores, pero han logrado adaptarse rápidamente al planteamiento del cuerpo técnico.

“Desde un inicio tratamos de no pensar en lo que había pasado en los torneos anteriores, pero sí evaluar las cosas que se han hecho mal y bien y apuntar y arreglar.

Pérez Zeledón está de tercer lugar en la tabla, con 10 puntos. Prensa PZ. (MPZ/MPZ)

“Queremos volver a lo que era Pérez Zeledón antes, ese equipo aguerrido, recuperar la identidad del equipo y creo que el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo, junto a la disposición de los jugadores, pero nos falta mucho, vamos tranquilos, trabajando en el día a día”, aseguró.

Robert destacó que el entrenador mexicano está feliz de la vida en Costa Rica y junto a él, su familia se ha adaptado muy bien a la vida en Tiquicia.

“El profesor está muy feliz, encantado de Pérez, ojalá lo tengamos por mucho tiempo y eso es muy importante, si se está feliz, se trabaja mucho mejor y estamos trabajando para estar ahí, en los primeros lugares.

“El problema es cuando no trabajas para competir. No sé el resultado final, pero mientras el grupo trabaje como lo ha hecho para estar ahí, nos mantendremos más cerca del éxito que del fracaso”, agregó.