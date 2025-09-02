Pérez Zeledón ganó y ya es tercero al encontrar esta receta para no sufrir en el fútbol nacional

Pérez Zeledón derrotó 1-0 a San Carlos. (Facebook Pérez Zeledón/Facebook Pérez Zeledón)

Pérez Zeledón sacó otro gran triunfo en el Apertura 2025 al derrotar como visitante 1-0 a San Carlos con gol de Joaquín Aguirre a los 55 minutos, con lo que se metió al tercer puesto de la tabla, con 10 puntos.

Los Guerreros, ahí calladitos, sin hacer mucha bulla ya rozan los primeros lugares y están en zona de clasificación tras seis encuentros en los que se han visto de buena manera.

Los sureños han hecho el negocio que todo equipo pequeño debe apuntar como mínimo, el cual es ganarle a sus pares para reponer los puntos que suelen quedar contra los equipos grandes, según las quinielas.

PZ perdió este torneo con Saprissa y Herediano, pero le sacó triunfos a Sporting, Guadalupe y a San Carlos y empató en Liberia, un desempeño bastante aceptable.

Con esa sumatoria tal vez pueda ser que no le alcance para clasificar, pero te garantizás de manera indiscutible que no vas a sufrir en la lucha del descenso, situación que acechó al club en torneos anteriores.

En la otra acera está San Carlos, cuyo torneo le sigue costando en demasía, tanto en casa como visita. Además, la derrota le salió carísima a Géiner Segura, quien fue destituido de su puesto como entrenador.