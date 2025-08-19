Otro cachorro salido del CAR de Alajuelense aparece en equipo de primera división

Otro jugador formado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, apareció en un equipo de la primera división, Pérez Zeledón.
Se trata de Silvio Rodríguez, delantero de 20 años, que estaba con la sub 21 de la Liga y ha tenido algunas convocatorias en primera división.
LEA MÁS: Papá de Claudio Montero, quien le marcó un golazo a Saprissa, contó la verdad de su salida de Alajuelense
Otro futbolista del CAR que apareció en otro club fue Claudio Montero, quien ahora pertenece a Cartaginés.
No obstante, la situación de Rodríguez es diferente, pues llega cedido a préstamo por el cuadro manudo. Silvio estará seis meses a préstamo con los Guerreros del Sur.
Con el cachorro manudo hay grandes expectativas. Es delantero y originario del cantón de Nicoya, en Guanacaste.
El padre de Montero, del mismo nombre, explicó a La Teja que, en el caso de su hijo, prefirió buscar otros horizontes porque en Alajuelense no le dan oportunidad a los jóvenes.
LEA MÁS: Familia de Claudio Montero festejó con olla de carne el golazo que le hizo a Saprissa
En Cartaginés ha aparecido con buen suceso; incluso, anotó un buen gol al Deportivo Saprissa, en el triunfo de 3 a 0, en el estadio Fello Meza.
Sin duda, el CAR sigue produciendo jugadores, pero muchos están engrosando las planillas de otros clubes.