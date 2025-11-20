Francisco Calvo reaparece tras ser señalado por muchos por el fracaso de la Selección en la eliminatoria

La eliminación de Costa Rica del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, fue un golpe duro para todos, y con ello la afición fue tajante con uno de los seleccionados, Francisco Calvo.

El defensor de la Tricolor fue uno de los más señalados por los aficionados, siendo silbado a lo largo del partido ante Honduras en el estadio Nacional.

Francisco Calvo fue uno de los más señalados por los aficionados tras la eliminación del mundial. (David Loaiza)

Al acabar el duelo, Francisco le tocó dar entrevista en cancha con parte de la prensa, y pese a que duró varios minutos, y el estadio ya estaba en su mayoría sin gente, cierto grupo de aficionados se esperaron a que el defensa terminara la atención con los periodistas para insultarlo y silbarle a Calvo mientras se disponía a irse al camerino.

Luego del empate el martes, hasta este jueves, el seleccionado reapareció en las redes para ponerle el pecho a las balas ante tanta crítica por parte de la gente.

LEA MÁS: Francisco Calvo sobre los chiflidos de la afición: “A mí me importa lo que diga el entrenador, mi familia”

“Duele mucho no haber logrado el objetivo que tanto anhelábamos, pero sabiendo que la voluntad de Dios siempre es la correcta! Gracias CR por el apoyo hasta el final”, puso en su Instagram el defensa de la Selección Nacional de Costa Rica.

Francisco Calvo fue uno de los jugadores más regulares de la Tricolor en el camino fallido a la cita mundialista de Norteamérica 2026.