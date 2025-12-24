Deportes

Freddy Álvarez vuelve al extranjero tras un breve paso por el equipo aurinegro

El jugador estuvo cinco años en el extranjero y volvió al país, para jugar con los liberianos

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia le dio las gracias al volante Freddy Álvarez, quien volverá al fútbol extranjero, luego de su breve paso por el equipo aurinegro.

Este miércoles, la institución guanacasteca confirmó que el mediocampista no seguirá en el club.

Álvarez estuvo cinco años en el extranjero y volvió al país para jugar con los liberianos.

Freddy Álvarez, Pathum United, Tailandia
El volante Freddy Álvarez regresa al extranjero, luego de su paso por el Municipal Liberia. Foto: archivo. (Facebook)

El nuevo destino de Freddy Álvarez

Según información de Liberia, Álvarez se unirá al KF Tirana de la primera división de Albania.

“El volante viajará a dicho país europeo el 1° de enero. Será compañero de Johan Cortés, con quién compartió camerino en Municipal Liberia”, destacó el equipo.

