Futbolista de Alajuelense fue el principal sancionado tras la última jornada del Apertura 2026

Yerlan Sosa (izquierda) fue expulsado el sábado ante Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El informe de sanciones de la jornada cuatro del Apertura 2026 dejó a cuatro clubes multados, pero solo a un jugador castigado; se trata del defensor alajuelense Yerlan Sosa.

Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol confirmó el castigo para el muchacho, al recibir la tarjeta roja en su debut con los rojinegros.

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“Sancionar al jugador Yerlan Andrés Sosa Chavarría con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en el torneo que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido".

Los otros tres sancionados fueron San Carlos, Cartaginés y Pérez Zeledón por infracciones menores como retrasar el inicio del partido, invasión pasiva de aficionados, y recibir cinco o más tarjetas en un partido.

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