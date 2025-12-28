Deportes

Futbolista Igiraneza Aimé Gueric murió durante un partido tras tragar una moneda

La muerte del joven futbolista ha generado conmoción internacional

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El futbolista Igiraneza Aimé Gueric, de 20 años, jugador del Les Guêpiers du Lac, falleció de manera trágica durante un encuentro frente al LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la liga de Burundi, en África.

LEA MÁS: Fidelidad que conmueve: perro visita a diario el bar al que iba su dueño fallecido

Según reportes de la prensa internacional, el jugador se desplomó repentinamente en el terreno de juego y fue trasladado de emergencia, pero no logró sobrevivir.

LEA MÁS: Mueren el expiloto de Nascar Greg Biffle y su familia en accidente aéreo en Estados Unidos

Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de diciembre; sin embargo, fue dado a conocer hasta este sábado, una semana después, por varios medios.

La posible causa

De acuerdo con la información preliminar, el deportista se habría tragado una moneda de forma accidental.

El jugador habría tragado la moneda por accidente.
El jugador habría tragado la moneda por accidente. (TyC Sports/Captura)

LEA MÁS: Aparece viva mujer desaparecida hace 42 años: el increíble motivo por el que nunca pidió ayuda

Esta acción estaría vinculada a un ritual asociado con “magia”, en una práctica que consiste en colocar un amuleto debajo de la lengua antes del partido para protegerse de la mala suerte. El caso continúa bajo investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Igiraneza Aimé GuericÁfricaJugador murió por tragarse moneda
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.