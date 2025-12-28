Futbolista Igiraneza Aimé Gueric murió durante un partido tras tragar una moneda

El futbolista Igiraneza Aimé Gueric, de 20 años, jugador del Les Guêpiers du Lac, falleció de manera trágica durante un encuentro frente al LLB Amasipiri Never Give Up, correspondiente a la liga de Burundi, en África.

Según reportes de la prensa internacional, el jugador se desplomó repentinamente en el terreno de juego y fue trasladado de emergencia, pero no logró sobrevivir.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de diciembre; sin embargo, fue dado a conocer hasta este sábado, una semana después, por varios medios.

La posible causa

De acuerdo con la información preliminar, el deportista se habría tragado una moneda de forma accidental.

El jugador habría tragado la moneda por accidente. (TyC Sports/Captura)

Esta acción estaría vinculada a un ritual asociado con “magia”, en una práctica que consiste en colocar un amuleto debajo de la lengua antes del partido para protegerse de la mala suerte. El caso continúa bajo investigación.