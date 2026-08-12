Futbolistas del Herediano rechazaron de plano idea que se especula

Los futbolistas del Herediano rechazaron el término "Campeonitis" y que sea lo que esté sucediendo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los malos resultados en el inicio del semestre en el Herediano es una cuestión que puso en alerta al club, al punto que ya le costó el puesto al técnico José Giacone y muchos se cuestionan los motivos.

El mal arranque, tanto en el Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana, provocó que rápidamente aparecieran preguntas como ¿es un ataque de “campeonitis”? Término utilizado cuando un campeón vigente no tiene un buen arranque.

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En cinco partidos disputados en 20 días, los florenses no ganaron ninguno en el campo, tras dos empates y una derrota en el campeonato nacional y una igualada y una derrota en la Copa Centroamericana, con un rendimiento que deja mucho que desear.

La única victoria conseguida hasta el momento fue en la mesa, luego que se anulara el empate ante Puntarenas FC y le dieran los puntos por alineación indebida de un jugador, pero en la cancha, el club no ha podido superar a nadie.

La Teja le consultó a futbolistas rojiamarillos si lo que atraviesan es un ataque de “campeonitis”, situación que rechazaron de manera tajante.

“Campeonitis no hay, eso no es lo que sucede, porque acá hemos sido campeones y muchas veces, Keyner tiene diez campeonatos, Elías tiene nueve, yo tengo siete, Marcel tiene cinco y si tuviéramos campeonitis imagínate, no hubiéramos ganado ninguno más”, opinó el arquero Danny Carvajal.

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El meta fue muy honesto al decir que tal vez lo que pueda estar pasando es relajarse un poco al pensar que con el nombre los partidos se ganarán solos y no es así,

“Este es un equipo muy ganador, que quiere ganar partido a partido, torneo a torneo, más que campeonitis es un poco de creer un poco a veces que con el nombre que tenemos, esa calidad que tenemos dentro del terreno de juego nos va a alcanzar y no es así”

“Hay que salir a correr, saltar, chocar, darlo todo, en una jugada nos pegan a Fuller contra la valla entonces él tiene que pegar a otro contra la valla igual”, comentó.

Danny Carvajal afirma que el equipo tiene mucha experiencia para manejarse en los momentos complicados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández igualmente rechazó la idea y dio su versión de lo sucedido.

“Obviamente lo que está pasando no es normal, ni para la afición, ni para nosotros ni para ustedes (prensa), por ende pues todo se magnifica más y se hace más grande, pero entiendo que no es normal lo que vivimos.

“Si te caes diez, te levantas once y hay que levantarse pensando en que tienes que salir a ganar adonde sea”, opinó.

Aarón Murillo, otro figura florense, dio su versión y lo que puede suceder.

“Lo de campeonitis creo que no es el caso, ya ha pasado una vez que salimos campeones y logramos salir bicampeones, este equipo sabe cómo manejarse en esos casos, campeonitis no hay.

“Acá nadie se conforma con solo un campeonato, creo que yo no estaba acostumbrado a esto (a ganar títulos), llegué aquí y me acostumbré, entonces por esa parte no es algo en lo que pensemos”, indicó.