Géiner Segura pide respeto para su equipo: “No quiero que se diga esa frase de Cartaguito”

Geiner Segura afirma que su equipo saldrá a ganar este domingo en el partido de ida de la final. (Rafael Pacheco Granados)

Geiner Segura luchará contra la historia, el bullying, las bromas y contra todos aquellos que le bajan el piso o dan por menos al Club Sport Cartaginés en la final ante Alajuelense.

El entrenador quiere dejar de escuchar la palabra “Cartaguito” o los cuentos sobre el muñeco. En conferencia de prensa este sábado, fue tajante al asegurar que su equipo merece respeto y no es menos que otros.

“Vamos a luchar, este es el paso que tenemos que dar. No quiero que se diga esa frase de Cartaguito, no se llama Cartaguito ni nada, el club se llama Club Sport Cartaginés”, aseguró.

Segura afirmó que este domingo saldrán con todo a ganar en su casa pues tienen que coronar todo lo bueno que han hecho en un torneo en el que merecidamente son finalistas.

“No se nos puede ir el campeonato en un partido. Estamos con la idea de que este equipo ha hecho juegos muy buenos y hemos recibido pocos goles. Vamos a tratar de ganar a nuestra manera. Cartaginés no es menos que nadie, si estamos aquí es porque vamos a competir por el título”.

[ Cartaginés apela sanciones a Alajuelense y pide que se vete el estadio Morera Soto ]

El técnico también habló sobre la presión de ambas instituciones, la suya por los 82 años sin ser ganar el título y la de Alajuelense que necesita coronar con copas su proyecto deportivo.

“No quiero que se diga esta frase de Cartaguito, no se llama así, sino Club Sport Cartaginés”. — Geiner Segura, entrenador del Cartaginés.

“Nosotros tenemos una gran presión de acabar con esa racha, pero eso ya pasó, eso no corresponde a nosotros ahorita. Me correspondió a mí cuando estuve en este club y no ganamos el título, pero ahora esta generación es otra.

“Esa presión la tiene más la Liga, con todo respeto es así, tienen mucha más presión que nosotros. Queremos darle una alegría a nuestra afición claro que sí y lo digo”, mencionó.

[ Michael Barrantes tenía ojeado el punto débil de Leonel Moreira en la jugada del gol de Cartaginés ]

Géiner también reconoció que el trabajo de Mauricio Wright ha sido clave para estas instancias y que eso los ha fortalecido mucho.

“Yo sé la grandeza de este club, la alegría más grande es que esta institución siga creciendo y se gane el respeto. En el fútbol cuesta quedarle bien a todos. Fuimos buscando un equilibrio, los muchachos que estuvieron en la fase regular lo hicieron muy bien y ahora en esta parte final se ha tenido el apoyo de Mauricio Wright, todos ponen el granito de arena”, explicó.