Cartaginés apela sanciones a Alajuelense y pide que se vete el estadio Morera Soto

A algunos jugadores del Cartaginés les pegaron botellas con líquidos este jueves. (Rafael Pacheco Granados)

En Cartaginés quedaron chivas con lo que resolvió el Tribunal Disciplinario el viernes, que solamente castigó con una multa económica a Alajuelense por los altercados del partido del jueves. Los brumosos piden que se vete el estadio manudo.

A los rojinegros los castigaron por tirar objetos a la cancha e impactar a algunos jugadores blanquiazules con objetos como botellas de plástico con líquidos, pero para el Tribunal disciplinario de la Fedefútbol esos no son artículos peligrosos.

“Siendo potestad del Tribunal calificar la peligrosidad de los objetos, se considera que las botellas de plástico con líquido evidenciadas en los informes de los comisarios de la UNAFUT no constituyen un objeto peligroso, ya que el líquido que contienen no amerita considerarlas como objetos peligrosos, por lo que se sanciona a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de 150.000 colones de conformidad con el artículo 72 inciso 1) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la primera división, ya que por segunda ocasión en la temporada se da el lanzamiento de objetos no peligrosos”, dijo el Tribunal.

Para los blanquiazules, las botellas sí son objetos peligrosos y por eso enviaron un recurso de apelación firmado por el presidente del club, Leonardo Vargas.

“En este aspecto debo indicar que todos los objetos lanzados fueron OBJETOS PELIGROSOS ya que uno de ellos impactó al nuestro portero KEVIN BRICEÑO, tal y como se comprueba en el video que aporto como prueba.

“En el informe arbitral se establecen textualmente los siguientes hechos: En el minuto 69 se dio el lanzamiento de objetos que no impactaron a nadie, pero que fueron objetos peligrosos ya que eran botellas de plástico con líquido. Al minuto 86 nuestro jugador PAOLO JIMÉNEZ COTO fue impactado en su cabeza por una botella con líquido, lo cual ameritó atención médica. Al minuto 88 nuestro portero KEVIN BRICEÑO fue impactado en su espalda por una botella con líquido lo cual ameritó atención médica. Al finalizar el partido y mientras el cuerpo arbitral iba hacia el camerino ANDRÉS ARRIETA, asistente uno, fue impactado de firma violenta por una botella con líquido en su pierna derecha”.

Los cartagineses piden que se vete el estadio manudo porque, además, afirman que se lanzaron cosas como monedas y encendedores.

“Cualquier objeto lanzado con fuerza puede causar las lesiones que establece el Código Penal como levísimas, leves, graves y gravísimas, así como agresión con arma, ya que cualquier objeto lanzado con fuerza se considera como un arma, y cualquier lesión al cuerpo humano se debe analizar en forma objetiva ya que no depende del resultado sino de la intención de la persona que lanza el objeto.

“Solicito que se revoquen las sanciones impuestas a Liga Deportiva Alajuelense, que le impone solamente un monto económico por el lanzamiento de objetos y no es tipificado dicho lanzamiento con el inciso 1 del artículo 72, siendo lo correcto que se debía tipificar con el inciso 3, el cual establece el veto del uso del estadio Alejando Morera Soto por un partido de fútbol”.

El Tribunal, además, exoneró a Marcel Hernández por supuestas provocaciones al rival en la celebración de su gol y en Cartago ahora piden que se vete la cancha porque, según dicen, la gente más bien lo insultó a él.

Los manudos no apelaron la resolución del castigo contra el cubano.