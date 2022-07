Michael Barrantes tenía ojeado el punto débil de Leonel Moreira en la jugada del gol de Cartaginés

Michael Barrantes y Marcel Hernández estaban bien coordinados en el tanto del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El volante del Cartaginés Michael Barrantes tenía tan bien estudiadas las salidas del arquero de Alajuelense, Leonel Moreira, que en el tiro libre del gol brumoso sabía muy bien donde poner la pecosa.

El experimentado mediocampista le dijo a su compañero Marcel Hernández que se metiera al centro del área y si Leo dudaba en la salida, como terminó sucediendo, era el momento de aprovechar.

Barrantes tenía visto que Leo no viene bien últimamente, según dijo al finalizar el partido. En la serie de semifinales ante Saprissa, tuvo algunas malas salidas que no acabaron en gol, pero fueron importantes como parte de ese estudio.

“Sabía que era el momento para dar el golpe, algunos periodistas me hicieron la pregunta en Cartago porque había lanzado algunos balones mal y yo les había dicho que algunos de mis compañeros no estaban confiando ni determinados para llegar al área”.

“En esa última jugada volví a ver a Marcel y él me dijo ‘póngala ahí' y yo hice mi trabajo y por dicha él hizo el de él. Sabíamos que a Leo le está costando un poco salir y se vio bastante claro que él dudó un poco ahí y para fortuna nuestra pudimos meterla”, comentó.

En el gol el arquero trató de agarrar la pecosa en lugar de salir con fuerza a despejar, por lo que el cubano le ganó la vuelta y apenas la rozó.

Líder brumoso

Michael es de esos líderes que le ha dado algo más al camerino brumoso y tiene claro que en este tipo de series se juega con todo, desde los errores del rival hasta la presión del público, porque afirma que los erizos también son un rival que le cae un peso por no ser campeón en estas fases.

“Nosotros jugamos con todos los factores y yo se los dije, tenemos que hacer nuestro juego, lo que el cuerpo técnico nos pedía. Hicimos un planteamiento diferente a lo que veníamos manejando y creo que nos salió bastante bien, fue muy positivo y ahora a descansar, recuperarnos, pero nosotros estamos muy concentrados que nos faltan dos rounds y debemos estar muy tranquilos y conscientes de lo que nos vamos a jugar” añadió.

Un punto que podría haber jugado a favor de los brumosos es venir como el equipo menos favorito, ante Herediano y luego ante el León muchos los dieron por muertos, situación que han sabido explotar, empezando por el técnico brumoso, Geiner Segura, aunque Michael afirma que es algo a lo que él particularmente no ha recurrido.

“Yo nunca le he tirado un cartel de presión a nadie, yo solo he dicho lo que pienso y veo. Gracias a Dios he jugado muchos partidos, con la confianza a favor o con la desconfianza y la verdad es que estos partidos de finales son diferentes. Sabemos que para ganar grandes cosas había que pasar por la Liga, por lo que dimos un gran golpe”.

