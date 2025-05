Gerald Drummond reaccionó así tras correr en el campeonato de pista más importante del mundo

Gerald Drummond tuvo una buena preparación para competir en el circuito de competencias más importante del mundo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Gerald Drummond, vallista costarricense, se mostró satisfecho en términos generales tras competir este sábado en la segunda fecha de la Liga Diamante, el circuito de pista más prestigioso del mundo, que se lleva a cabo este año en Shangai, China.

El tico tuvo una oportunidad extraordinaria en un campeonato al que llegan solo los mejores del planeta, en su prueba terminó séptimo entre nueve participantes al cruzar la meta con un tiempo de 49.61, muy similar con el que arrancó hace un año.

“El año pasado abrí con 49.60 entonces tengo muy buenas sensaciones porque vengo abriendo igual que la temporada anterior que fue la mejor de mi vida”, contó en declaraciones difundidas por su equipo Coopenae.

Estar en este tipo de torneos le suma buenos puntos a Gerald para ascender en el ranquin mundial y poder estar en este tipo de competencias de manera más seguida. Actualmente está en el puesto número 12 de su categoría.

“La verdad que me sentí bien a pesar de que tuve muchos problemas en las vallas y he venido teniendo ciertos inconvenientes en los entrenamientos por los cambios que he estado haciendo. Al menos en la primera parte me salió lo que estoy tratando de hacer (dar un paso menos) y en la segunda parte no, pero estamos empezando y nos vamos a enfocar en corregir todos esos errores para mejorar”, destacó Gerald,

Hace una semana corrió los 300 metros con vallas de la primera fecha de Liga Diamante en Xiamen, donde obtuvo el noveno lugar. “Competir en Diamond League a estadio lleno y en pistas muy buenas la verdad es que es una experiencia muy chiva para mí”, añadió.

Drummond se trasladará a Japón donde el 18 de mayo competirá en el Golden Grand Prix en Tokio, una fecha del Tour Continental de World Athletics. Su gran objetivo del año es estar presente en el Mundial de Atletismo.