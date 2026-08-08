Gloriana Villalobos confesó el alivio al acabar la hegemonía de Alajuelense y los sacrificios como futbolista

Saprissa logró acabar una inmensa hegemonía de Alajuelense en el fútbol femenino y ahora va por más en este inicio del torneo.

En una entrevista con La Teja, la habilidosa jugadora morada, Gloriana Villalobos, contó detalles de lo que sintió al ganar este título con las tibaseñas tras vivir una pesadilla contra la Liga por años, que parecía no iba a terminar.

Gloriana habló del alivio que fue acabar la hegemonía de Alajuelense en el femenino (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Muy a lo tico nos quitamos un peso de encima, teníamos alrededor de cuatro años intentándolo y creo que no se puede tapar el sol con un dedo, que cada vez se vuelve más pesado.

“Con cada torneo que lo intentábamos y no se lograba, era más el peso, más presión, exigencia, frustración, y llegó al punto de pasar nueve torneos que ya era frustrante. Pero siempre hay recompensa para el que no se rinde, estamos conscientes de lo que conseguimos, pero sabemos que la Liga va a querer recuperar el dominio”.

Villalobos le contó a La Teja cuál fue su reacción y la del grupo al ver que las manudas habían perdido en semifinales de manera sorpresiva.

“No fue tanto un tema, ya que Dimas sacó a la Liga porque traía algo. Entonces llegó el punto en que no sabíamos cuál rival nos daría más presión, si una final con la Liga o con Dimas. Lo cierto es que al rival que fuera había que ganarle.

“Entonces estábamos confiadas en lo que teníamos que hacer y ahora en este torneo, si se nos pone Alajuela en el camino, queremos dar la competencia para reducir la distancia que por mucho tiempo hubo”, explicó la talentosa mediocampista.

Luego del cetro morado, se enfrentaron a la Liga por un boleto al torneo internacional y las leonas volvieron a ganar.

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Glori nos comentó esto sobre la rivalidad con las manudas y esa espinita contra ellas.

“Siempre es una rivalidad muy sana entre nosotras, siempre ellas quieren ganarnos y viceversa. Los partidos son muy exigentes, y se asimilan a internacionales, siempre hay ganas de revancha por la rivalidad que hay entre la Liga y Saprissa a nivel general y social.

“Ya sabemos la situación y más con lo que nos ha pasado contra la Liga, y todo eso hace más grande la sed de revancha, pero es una competencia sana.

“Este torneo la mentalidad es ganarle a la Liga, porque han pasado varios torneos sin poder vencerla y pese a ser campeonas, no pudimos ganarle, entonces esperamos que se nos dé la oportunidad”, confesó.

Don Roberto ha sido un gran apoyo para las chicas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El apoyo del nuevo presi morado y compañía

Gloriana reveló el gran apoyo que les ha brindado el presidente del Saprissa, don Roberto Artavia, en el fútbol femenino y lo importante que es eso para ellas.

“Mucho, aparte de que hay un impulso con recursos de patrocinadores que nos apoyan mucho, también la visualización que nos da Saprissa. Es esa palmadita que ven el sacrificio que hacemos.

“Don Roberto siempre está muy presente con nosotros, Erick Lonis y más han estado ahí muy pendientes de qué nos falta. No hemos podido llegar al nivel en el que deberíamos estar, pero es un paso.

“Por lo menos se vio un cambio en la gerencia con más apoyo y ese simple cambio nos dio un campeonato, por lo hecho en cancha, pero mentalmente nos ayudó y motivó mucho”, expresó.

Sobre el campeonato femenino nacional

“Es complicado el tema, yo veo que todo tiene que volverse más profesional desde arriba, debe haber un cambio importante; por ejemplo, los partidos contra la Liga por ver quién iba a Uncaf son juegos sacados del libreto, no había nada organizado.

Las moradas lograron acabar la hegemonía de la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tiene que haber más profesionalismo, pese a que no nos pagan como profesionales, madrugamos todos los días y trabajamos para intentar serlo. Entonces ocupamos ayuda por parte de ellos, como lo que pasó con Cartago, de cómo funcionan las cosas en caso de que alguien no cumpla los requisitos. Hay que tener protocolos”.

La Gloriana a nivel personal con su día a día

“En lo deportivo creo que ha sido el trabajo extra; no alcanza lo que se hace en dos horas de la mañana, es cuestión de sacar horas en la tarde, cuidar la alimentación para conseguir nivel.

“Hubiera sido muy fácil para todas irnos y dejar esto sin nada, pero nos hemos quedado intentando creer en proyectos. Por lo menos en Saprissa, muchas empezamos muy jóvenes, pero hemos creído en el proyecto y creo que es eso para mejorar el fútbol femenino y la competitividad.

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“Yo estudié, me preparé para dar mi granito de arena en qué se debe hacer para eliminar las brechas tan grandes que hay. Vivir del fútbol femenino es muy difícil hoy en día, no es posible aquí en Costa Rica, siempre hay que buscar otro trabajo.

“Entonces es entrenar por la mañana y luego ocho horas laborales y esa es la diferencia tan grande con los hombres.

“Yo intento tener un balance para cumplir con el equipo, el trabajo, nutrición, el trabajo extra, estudio. Es complicado, son los sacrificios que tenemos que hacer para poder crecer”, concluyó Villalobos.