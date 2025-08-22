Deportes

Golazo de San Miguelito complica al Herediano en la Copa Centroamericana

San Miguelito le está dando otro golpe al fútbol de Costa Rica

Por Franklin Arroyo

Un golazo de Yair Jaén, al minuto 44, tiene ganando al Sporting San Miguelito sobre el Herediano, por la Copa Centroamericana.

Hernán Medford y Haxzel Quirós atendieron a los medios de comunicación en Panamá, previo al partido entre Sporting San Miguelito y el Club Sport Herediano, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
El equipo de Hernán Medford está perdiendo al acabar el primer tiempo. (CSH/CSH)

El resultado parcial, complica las aspiraciones del bicampeón nacional de clasificar a la siguiente etapa del torneo regional.

El gol fue de Yair Jaén, de tiro libre, quien sacó un remate que pasó por encima de la barrera. El pepino fue muy parecido al que recibió Saprissa este miércoles ante Independiente de Panamá.

Herediano se está quedando con tres puntos en tres partidos, cerrará ante el Municipal de Guatemala, que lleva cinco puntos. Los panameños por su parte, están llegando a la cima del grupo, con siete unidades.

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

