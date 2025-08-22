Golazo de San Miguelito complica al Herediano en la Copa Centroamericana

Un golazo de Yair Jaén, al minuto 44, tiene ganando al Sporting San Miguelito sobre el Herediano, por la Copa Centroamericana.

El equipo de Hernán Medford está perdiendo al acabar el primer tiempo. (CSH/CSH)

El resultado parcial, complica las aspiraciones del bicampeón nacional de clasificar a la siguiente etapa del torneo regional.

El gol fue de Yair Jaén, de tiro libre, quien sacó un remate que pasó por encima de la barrera. El pepino fue muy parecido al que recibió Saprissa este miércoles ante Independiente de Panamá.

Herediano se está quedando con tres puntos en tres partidos, cerrará ante el Municipal de Guatemala, que lleva cinco puntos. Los panameños por su parte, están llegando a la cima del grupo, con siete unidades.

