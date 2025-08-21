Teleguía Deportes

Sporting San Miguelito vs Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver al Team en Copa Centroamericana?

El Herediano buscará tres puntos este jueves en Panamá

Por Hillary Chinchilla Marín
Concacaf, Copa Centroamericana, Herediano vs Real España, por el Grupo B
Herediano volverá a la acción por Copa Centroamericana (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano visita esta noche al Sporting San Miguelito de Panamá en un partido decisivo de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Los florenses, dirigidos por Hernán Medford, están obligados a sumar para mantenerse con vida en el grupo y no comprometer sus aspiraciones de clasificación a los cuartos de final.

El juego se disputará en el Estadio Universitario de Penonomé a las 7 p. m. hora panameña, lo que equivale a las 6 p. m. en Costa Rica. La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, con opción de seguirlo también en Disney+ para quienes prefieran verlo en streaming.

El duelo llega en un momento cargado de emociones para los heredianos, ya que el mediocampista Sergio Rodríguez se ausentó en la previa debido al fallecimiento de su madre, mientras que el delantero Marcel Hernández recibió luz verde para viajar y estar disponible esta noche, una noticia que le da aire al esquema ofensivo de Medford.

Del otro lado, Sporting San Miguelito llega motivado tras vencer al Diriangén en la fecha anterior y con la confianza de jugar en casa.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

